Teniser Janko Tipsarević, Iako je u penziji, njegov život je sve samo ne monoton – pored turnira koji organizuje usredsređen je i na porodični “teren”

Kada je otkazan i “Indijan Vels”, Janko Tipsarević je pomislio da treba učiniti nešto da ovaj sport “nastavi da živi”. To “nešto” je turnir “Eastern European Championship”, a nazivaju ga i Otvorenim prvenstvom Istočne Evrope. Na kraju prve od šest nedelja, koliko će trajati ovaj teniski maraton, Janko je bio i ponosan, i srećan, i toliko umoran da nije stizao da misli na svoj 36. rođendan, koji je proslavio 22. juna. Kad se zna da je mesec dana ranije ponovo postao otac, jasno je da je ovaj period za njega zaista poseban. Sa svim tim lepim i brojnim dešavanjima uspeva da izađe na kraj zahvaljujući “odlukama donetim na sastanku” sa suprugom Biljanom, koji su održali pre dva meseca.

‒ Tada sam Biljani objasnio veličinu takmičenja i da ću biti usredsređen na njega. U potpunosti me je razumela, a kako vreme odmiče, mislim da ću moći da se više posvetim porodici, jer ulazimo u rutinu. Imam tim koji čini nekoliko sjajnih ljudi, a ja sam verovatno nervozniji nego što bi trebalo, jer prvi put radimo nešto ovakvo.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Biljana Tipsarevic (@biljanatipsarevic) дана 26. Мар 2020. у 2:24 PDT

Kada smo ga pitali da li njegovu nervozu više trpe saradnici ili supruga, odgovorio je da je u tome za proteklih godinu ili dve mnogo napredovao, a da je za to zaslužna njegova teniska akademija. Naučio je da se skloni čim oseti da nervoza uzima maha. Ranije je u sličnim trenucima umeo da kaže i ono što nije bilo baš pametno, kao, uostalom, i drugi ljudi. Opasku da je to što govori u skladu sa tetovažom “Silence is gold” (ćutanje je zlato), koju ima na ruci, prokomentarisao je:

‒ To se ne odnosi na tu vrstu ćutanja, već na onu vezanu za postavljene ciljeve. Nikada nikome ne treba pričati šta si sebi zacrtao. Najjači sam bio kada niko od mene nije mogao da čuje “ja ću ovo, ja ću ono”…

Uprkos turniru, koji je do te mere ambiciozno zamislio da je planirano da se odigraju 352 meča, Janko uspeva da pruži svoj doprinos i kod kuće.

‒ Spavam šest-sedam sati, ali ne u kontinuitetu, već na rate. Probudim se, pa pomažem Biljani, mada se nekada pitam da li joj, zapravo, odmažem. Često mi kaže ja ću, idi spavaj u drugoj sobi, sutra te čeka naporan dan. Mnogo bi mi prijao vikend tokom koga bih mogao da se potpuno “isključim”, a to znači da ga provedem bez telefona. Najveći problem mi je što se i kod kuće ne odvajam od njega, kao da mi od svakog poziva zavisi život.

Teniser Janko Tipsarević – Brižan otac

Kao što se dogovaraju o tome kada ih čekaju velike poslovne akcije, Biljana i Janko zajedno prave strategiju za svaki korak vezan za funkcionisanje njihove porodice. Čim su saznali da će dobiti još jednog člana, počeli su da razmišljaju kako se u toj situaciji treba ponašati prema ćerki Emili.

‒ Oboje veoma vodimo računa o tome da ne stekne utisak da je Noinim rođenjem izgubila deo pažnje koju je imala. To pogotovo važi za mene, jer kod kuće provodim malo vremena. Zato, čim se Emili vrati iz vrtića ili šetnje, moj fokus u potpunosti se premešta na nju. Iako je dugo i uporno ponavljala “kada će beba”, prvih dana joj Noa nije bio naročito zanimljiv. Međutim, sada je već nešto duže budan i postaje znatiželjan, pa se ona sve više vezuje za brata.

Susret s Jankom nismo mogli da završimo bez podsećanja da je njegov poslednji „ATP“ meč bio u oktobru i pitanja da li je ovako zamišljao prvu “penzionersku godinu”.

‒ Znao sam da moj život neće biti monoton jer je globalizacija moje akademije bila cilj za 2020. Krajem prošle godine otvorili smo predstavništvo u Kankunu, u Meksiku, u februaru tri u Kini. U septembru će Akademija „Tipsarević“ verovatno postojati i u Tel Avivu, a do kraja godine i u Berlinu. Tu je i saradnja sa Filipom Krajinovićem, za koju neću da kažem da nije laka, pa da neko pomisli da je on “težak”. Naprotiv, ali je trenerska uloga za mene nova, a preuzeo sam odgovornost za igrača koji ima velike ambicije. Uz sve to desila se korona, pa organizovanje turnira… Čekaju nas ozbiljne pripreme za američku turneju, koja bi trebalo da se održi sredinom avgusta. Sada se čini da će se od tada sezona odvijati manje-više normalno, što znači da Filipa i mene očekuje vrlo dinamičan period.