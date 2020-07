Marija Kilibarda ne krije da je ovo njena godina. Iako je gotovo ceo svet stao zbog pandemije virusa korona, u životu poznate voditeljke dogodio se vrtoglavi preokret. Marija je prvo odlučila da se oproba u preduzetničkim vodama i lansirala je prvu kolekciju svog nakita. Želela je da se oproba u svetu biznisa i otkrije granice svojih mogućnosti i potencijala.

– S nestrpljenjem sam dočekala trenutak u kome ću sa našim devojkama da udružim energiju i odakle ćemo nadalje zajedno da sijamo. Raduje me kada zamislim jednu samosvesnu, nežnu i podjednako jaku ženu koja s ponosom nosi simbol lavirinta. I to kao stalni podsetnik da optimizam i upornost uvek nađu pravi put. Jako sam uzbuđena zbog svega što dolazi – kaže Marija.

Marija Kilibarda o gubitku vere u ljubav

Izgleda da je Mariju na neko vreme napustio optimizam, koji zagovara kao glavni životni vodič, pa je u jednom intervjuu izjavila da više ne veruje u ljubav.

– Apsolutno sam promenila svoje stavove i uverenja u protekle dve godine jer me je život demantovao. Donedavno sam verovala u bezuslovnu ljubav, bajke i princa na belom konju, a onda me je život ošamario, spustio na zemlju. Tada sam počela da čitam istu knjigu, ali kroz drugačiju prizmu. Svako životno iskustvo me je promenilo ‒ rekla je krajnje pesimistično Marija, koja je, izgledalo je, od ljubavi potpuno odustala.

Pošto je tokom karantina imala dosta vremena za razmišljanje, Marija je shvatila da je njena odluka da se neko vreme posveti sebi i karijeri bila ispravna, ali je u otvorenom intervjuu za naš magazin otkrila da je ipak vreme i da u svoj život pusti ljubav.

– Stvarno je tako, što ne znači da moja vrata nisu odškrinuta za ljubav, širom su otvorena.

Vreme je za sreću i novo poglavlje u životu

Samo nekoliko meseci posle ovog intervjua počelo je da se šuška o novoj ljubavi u životu Marije Kilibarde. Saznali smo da je ljubav kroz otvorena vrata prošla pre oko četiri meseca kada se lepa voditeljka upustila u romansu sa Branislavom, sinom Milorada Vučelića. Par je ljubav neko vreme skrivao, ali Marija nije izdržala da ne prokomentariše svoju sreću.

– Pravo pitanje je da li sam srećna, a odgovor je – srećna sam. Uživam, koliko je to moguće u okolnostima u kojima živimo. Uostalom, kako da ne budem ushićena kad sam prošle nedelje postala tetka ‒ rekla je Marija za naš magazin i krajnje diplomatski skrenula s teme na još jednu radosnu vest u svom životu.

Sada je došao trenutak da lepa voditeljka konačno uživa u ljubavi, a što se braka tiče nedavno je izjavila da je ona dobra prilika za udaju, pa se nadamo da će to uvideti i Branislav.

– Uvek sam bila idealna prilika za udaju! (smeh) Međutim, balkanskim muškarcima je lakše sa ženama koje se sporije kreću kroz život, dakle, sa onima čiji jedan najobičniji utorak nema toliko sadržaja koliko ima moj.

Verujemo da će njen sadašnji izabranik uspeti da se iznese sa brojnim obavezama koje Marija ima ne samo kao voditeljka, već i kao tetka, i preduzetnica, što su trenutno njene najznačajnije uloge.