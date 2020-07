Ketrin Zita-Džouns u srećnom je braku sa 25 godina starijim glumcem Majklom Daglasom. Imaju dvoje dece, skladan odnos, ali ne baš slične karijere. Ipak, izgleda da lepoj glumici mužev uspeh ni najmanje ne smeta.

Naime, Ketrin i Majkl u braku su dvadeset godina, a romansa je započela tako što joj je holivudski šarmer pri upoznavanju rekao da želi da mu ona rodi decu. Dve decenije od tada zajedno prolaze kroz brojne uspone i padove.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones) дана 9. Мар 2020. у 12:30 PDT

Ketrin Zita-Džouns nedavno je gostovala u jednoj radio-emisiji, a na pitanje o novim ulogama jedna od najlepših žena na svetu rekla je da joj se ne žuri.

‒ Imala sam sjajnu filmsku i pozorišnu karijeru. Moj suprug, koji je 25 godina stariji od mene sada je daleko uspešniji i ima čak seriju na „Netfliksu“. To me inspiriše i srećna sam što imam priliku da čekam pravu ulogu. Mislim da je to veliki blagoslov.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones) дана 19. Феб 2020. у 2:58 PST

Ketrin Zita-Džouns ‒ Porodični karantin

U pomenutom intervjuu navela je da je pratila poznate na društvenim mrežama tokom karantina i da joj se činilo kako mnogi od njih žele da postignu sve.

‒ Gledala sam sve te glumce i ljude iz medija koji su izgleda tokom karantina mogli sve. Kuvaju, razvlače testo… Ja sam pravila engleski čaj i jedan biskvit. Ličilo je na grudvu krema, a bilo je i takvog ukusa ‒ rekla je lepa glumica i otkrila da nije baš vična domaćica.

Tokom Karantina ona i Majkl imaju društvo svoje dece, za koju je Ketrin rekla da stalno mora da im ističe važnost situacije u kojoj se nalaze.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones) дана 21. Јун 2020. у 5:48 PDT

‒ Deca su sa nama, vratila su se sa koledža i zaista je teško da im objasnimo da ne mogu da izlaze, kao da je sve u redu ‒ rekla je u intervjuu za „Good Morning Britain“.

Glumica je istakla da joj teško pada što zbog ove situacije ne može da poseti roditelje, jer ne postoji mogućnost putovanja između Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, ali da se sa njima svakodnevno čuje preko video-poziva.