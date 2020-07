Nataša Vukoje doživela je juče stravičnu nesreću u svom domu u Španiji dok je pripremala obrok nedavno rođenom sinu Luki. Bivša košarkašica, a sada praktičar rekonekcije i učitelj kundalini joge, pebačena je u bolnicu jer je blenderom otkinula sebi prst. Sve se dogodilo u sekundi, kada je slučajno pritisnula dugme na aparatu dok joj je ruka bila blizu sečiva.

‒ Dragi moji, nasmejana sam, ali mi osmeh ne vidite. Boli me svaki delić tela, ali i to ne vidite. Pa ajmo od početka: svakog jutra oko 7h spremam Luki doručak, ručak, dve užine… Da sve bude zdravo i ukusno. I uživam u tim trenucima. Juče su na meniju bili jabuka, nektarina i griz. Moja omiljena kombinacija i kao prava domaćica, da liznenem da probam, ne znam ni sama kako, i ne pitajte me, molim vas… Otkinem gornji deo prsta. Da, dodirnem mikser, stisnem dugme i otkinem gornji deo prsta.

A nas dvoje, ja u žutoj haljini, novim papučama, spremna za doručak u gradu, sa tri peškira oko šaka, završih u bolnici. Prst je tu. To je najbitnije. Vi ste mi tu, to je još bitnije. I moj muž koji kaže da sada razume kakve su Hercegovke ‒ napisala je, uprkos svemu, vedra Nataša. ‒ Pa da proslavimo tri godine braka na današnji dan.

Nataša je objavila i fotografiju iz bolnice, a reči podrške ne prestaju da stižu.

Nataša Vukoje ‒ Nesreća baš na godišnjicu braka

Nataša Vukoje oduševljeno je još jednom uplovila u majčinstvo i sreću ni jednog trenutka nije krila. Ovaj nemio događaj nakratko je uzdrmao njen mir, pa je sada na neko vreme odvojena od dece, ćerke Đurđe i sina Luke.

Za razliku od ove, Nataša je prošle godine uživala za godišnjicu braka. Za „Hello!“ je otkrila i kako je sa suprugom Horheom Mendesom proslavila drugu godinu bračne ljubavi.

‒ Godišnjicu braka proslavili smo sa malim zakašnjenjem, budući da je Horhe bio u Beogradu na „Evropskom prvenstvu u košarci“ za žene. Kada se vratio, otišli smo na divnu večeru pored mora. Da mi je neko pre nego što sam ga srela rekao da ću se udati za Španca, bez razmišljanja bih odgovorila da takav scenario nije moguć. Ali, mi ne određujemo šta će nam život doneti. Što se mene tiče, definitivno nemam nijedan razlog da se žalim na darove sudbine.