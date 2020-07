Ko je Lola Astanova, pijanistkinja koja svojim bravuroznim nastupima hipnotiše publiku, ali i osmehom osvaja muškarce širom planete…

Ko je Lola Astanova, pitanje je koje postavljaju i žene i muškarci, posebno nakon intrigantnih i provokativnih nastupa sa Stjepanom Hauserom. Spotovi koje su uradili ovo dvoje vrhunskih umetnika su savršena muzička poslastica, ali i vizuelni ugođaj. Dvoje veoma atraktivnih izvođača, umetnika, brzo je svojim zajedničkim nastupima pobudilo radoznalost javnosti.

Ko je Lola Astanova i da li je u vezi sa Stjepanom Hauserom?

Lola Astanova je u svetu priznata kao pijanistkinja, ali teško je ostati ravnodušan na njenu pojavu. Zbog čestih saradnji, ali i međusobne hemije koju verno dočaravaju snimajući spotove, Uzbekistanku stalno povezuju s violončelistom Stjepanom Hauserom.

Nedavno je lepa Uzbekistanka gostovala u jednoj od emisija u Hrvatskoj, gde se postavilo neizbežno pitanje – ima li nečega između nje i Stjepana?



Lola je diplomatski odgovorila da je reč o zajedničkoj, muzičkoj saradnji…

– Uradili smo taj projekt zajedno, nekoliko videa i bili su izuzetno uspešni. Imali su milione pregleda. To je bila eksplozija klasičnog i crossover sveta. Posle toga on je nastavio da se bavi svojim stvarima, a ja svojim. Bila je to samo muzika. Nije bio privatni odnos – rekla je za In Magazin Astanova.

Ko je Lola Astanova i da li je u vezi s nekim tajanstvenim muškarcem?

Lepa Lola kaže kako je često pitaju je li u vezi, a njoj bi pravo pitanje zapravo bilo – da li je zaljubljena.

– Možete biti u vezi, a ne biti zaljubljeni. A ja trenutno nisam zaljubljena – rekla je zagonetna Lola objasnivši kakvog muškarca traži:

– Tražim muškarca sa sadržajem, određeni karatkter. A izgled sledi tek nakon toga – objasnila je slavna pijansitkinja koja je trenutno fokusirana na posao, zabavlja se i uživa u karijeri.

Stjepan Hauser jeočaran Lolom, a za to ima i valjanog razloga.

– Volim da sarađujem s lepim koleginicama, jer ženska lepota je nešto što me baš inspiriše i motiviše u životu i muzici. Veliko je nadahnuće svirati s jednom tako lepom ženom, a onda se dogodi i ta jedna ekstra hemija, ekstra faktor, što je i dobro za muziku – rekao je nedavno Hauser.

Ni Novak Đoković nije odoleo harizmatičnoj Loli.

Na otvaranju Adria Tour-a, Lola Astanova je bila Novakova gošća. NJen osmeh i harizma su izuzetni, što se može videti i iz fotografija koje su nastale tom prilikom. Ni Novak nije odoleo njenom šarmu, te je zajedno s njom seo za klavir.

