“Hello!” vam poklanja vredan i prelep poklon!

Dve čitateljke ćemo obradovati preparatom Eucerin®Oil control za zaštitu masne kože lica od sunca SPF 50+.

ŠTITI VAŠU KOŽU, ČUVA NAŠU PLANETU

Formulacije preparata iz Eucerin® linije za zaštitu od sunca već zadovoljavaju standarde minimalizovanja negativnog uticaja na okruženje, bez kompromisa po visoku efikasnost u pogledu zaštite kože od sunca, a mi vam poklanjamo..

Lajkujte našu Fejsbuk stranicu , ostavite komentar i neka ovaj izuzetno vredan poklon bude baš vaš!

Igramo se do četvrtka, 9. jula!

Biti u trendu danas podrazumeva odgovorno ponašanje prema svom zdravlju i zdravlju našeg okruženja. Kada je zaštita od sunca u pitanju to je sada lakše nego ikada. Uz upotrebu preparata iz Eucerin® linije za zaštitu od sunca, vaša koža biće efikasno i pouzdano zaštićena, a vi oslobođeni brige o štetnim uticajima preparata za zaštitu od sunca na životnu sredinu.

Upotreba preparata za zaštitu od sunca neophodna je da bi se zaštitilo zdravlje naše kože i celog organizma. Ali, tokom boravka u reci, moru ili okeanu, kao i tokom tuširanja, neizbežno, deo njihovog sadržaja ostaje u vodi. Čak i ako su vodootporni.

Savremeni, kvalitetni preparati za zaštitu od sunca zato bi trebalo da istovremeno pružaju visokoefikasnu i pouzdanu zaštitu naše kože, ali i da čuvaju okruženje.

„Okeani i mora pokrivaju više od 70% Zemljine površine. Po zapremini obuhvataju 97% nastanjenog prostora na Zemlji, a po bogatstvu i raznovrsnosti živog sveta daleko premašuju biljni i životinjski svet kopna. Ova ogromna vodena prostranstva osiguravaju kiseonik i apsorbuju toplotu i ugljendioksid (CO2) iz atmosfere. Zato je način na koji se ophodimo prema njima od suštinskog značaja za zdravlje planete“, kaže mr Srđan Marinčić, paleontolog, savetnik u Zavodu za zaštitu prirode Srbije.

Dugogodišnja naučna istraživanja, kaže Marinčić, ukazuju na drastično osiromašenje svetskih okeana i mora: ”Trenutno, jedan od najvećih problema, pored povećanja temperature, jeste promena hemijske ravnoteže okeana i mora i konstantno povećanje njegove kiselosti. To direktno utiče na migraciju i izumiranje životinjskih i biljnih vrsta, što na kraju ima negativnu posledicu na ceo ekosistem“.

U fokusu istraživanja i rasprava o efektima formulacija preparata za zaštitu od sunca na održivost mora i okeana, najčešće se nalaze pitanja uticaja UV filtera, posebno oksibenzona i oktinoksata, na opstanak koralnih grebena. Pored toga, veoma često govori se o štetnim uticajima određenih vrsta mikroplastike, koje sadrže mnogi preparati za negu i zaštitu od sunca, na zagađenje i ugrožavanje života u morima i okeanima.

U saradnji sa naučnicima širom sveta, Eucerin® istraživački tim ovim pitanjima bavi se dugi niz godina. Značajni rezultati u tom smislu već su postignuti. Formulacije preparata iz Eucerin® linije za zaštitu od sunca već zadovoljavaju standarde minimalizovanja negativnog uticaja na okruženje, bez kompromisa po visoku efikasnost u pogledu zaštite kože od sunca.

Formulacije Eucerin® preparata za zaštitu od sunca ne sadrže oksibenzon i oktinoksat filtere, koji su predmet rasprave u pogledu uticaja na opstanak korala u okeanima. Na taj način već su usklađene sa Havajskim zakonom koji će stupiti na snagu u januaru 2021. godine. Uvođenjem ovog zakona Havaji će postati prva država u kojoj će biti zabranjena distribucija i korišćenje krema za zaštitu od sunca koje sadrže oksibenzon i oktinoksat.

Eucerin® je još 2015. godine u razvoju novih formulacija prestao sa upotrebom sirovina na bazi mikroplastike, a do kraja 2020. svi Eucerin® preparati će biti 100% bez najlona, vrste mikroplastike koja se koristi u mnogim kozmetičkim i proizvodima za negu kako bi se poboljšao glatki osećaj na koži tokom nanošenja.

I to nije sve – zahvaljujući stalnom unapređenju u pogledu uticaja na okruženje, do 70% formulacije Eucerin® preparata za zaštitu od sunca već sada je lako biorazgradivo, što smanjuje njihov uticaj na more i živi svet u njemu.

Eucerin® preparati za zaštitu od sunca pružaju vašoj koži efikasnu i pouzdanu zaštitu, prilagođeni su individualnim potrebama vaše kože i pogodni za svakodnevnu, a time i redovnu upotrebu. Pored svega toga, uz ove preparate, oslobođeni ste brige o štetnim uticajima njihovih sastojaka na životnu sredinu.