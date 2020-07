Vesna Dedić ljubav vidi kao večnu inspiraciju. Dok čeka muškarca od čijeg će zagrljaja i magičnih reči “ne dam te” pasti u nesvest otkriva da je najlepše trenutke svog ljubavnog života poklonila glavnoj junakinji novog romana

Da li su se početak emitovanja “Balkanskom ulicom” na televiziji “Nova S” i promocija romana “Ne dam te” slučajno ili namerno desili u istoj nedelji?

‒ “Balkanskom ulicom” trebalo je da krene oko Uskrsa, ali je vanredno stanje odložilo premijerno emitovanje. Toliko sam ove godine radila da je verovatno “gospodin slučaj” namestio da sve bude najbolje za mene, iako sam drugačije planirala.

Jesu li noći nespavanja i preispitivanja rezervisane za period uoči važnog događaja ili kada sve prođe?

‒ Nespavanje i preispitivanje deo su mog života na dnevnom nivou. Kidaju me pitanja “da li ovo dobro radim” i “da li je to najbolje što umeš”. Kada sve prođe, držim se one: “Savršenom poslu mane nema”.

Kažu da se u nizu dešavaju tri lepe stvari. Šta priželjkujete kao treću sreću?

‒ Desila se i treća, i četvrta, i peta. Iste nedelje objavljen je i spot za pesmu “Ne dam te”, koju je za roman pisala Aleksandra Milutinović, a otpevala Slađa Alegro. Već je postala ozbiljan hit. Promocija romana bila je prvi gradski događaj posle korone, pričaju da je bila najlepša do sada. Priželjkujem da promocije širom Srbije i Crne Gore budu jednako lepe i da konačno na tri dana odem negde gde neću gledati na sat.

Jeste li sujeverni?

‒ Nisam sujeverna već verujem da me sreća neće zaobići ako radim mnogo i pošteno, mislim svima dobro i sve što imam podelim sa drugima. Osim briga, njih zadržavam za sebe.

Pitam vas zbog činjenice da je “Ne dam te” vaš 12. naslov. Znači, sledeća knjiga biće pod rednim brojem 13.

‒ Priznajem da sam pomislila na to i već skovala plan kako da razbijem maler.

Postoji li muškarac od koga želite da čujete: “Ne dam te”?

‒ Postoji sigurno, negde, i evo čekam da padnem u nesvest kada me zagrli i izgovori to magično: “Ne dam te”.

Vesna Dedić – Ljubav podrazumeva ludost

Koga ili šta vi niste spremni da date, bez obzira na sve?

‒ Ne dam na ljude koje volim. Branim ih i od sopstvenih slabosti i od onih koji žele da im naude ili da ih ponize. Na sebe puštam sve dok mogu da podnesem i to nikako da promenim.

Koja je najveća ludost koju ste uradili zbog ljubavi?

‒ Nikada to nije zavisilo od mene, već od onoga koji je bio lud od ljubavi za mnom. Uvek je bilo obostrano.

Pamtite li najoriginalnije udvaranje?

‒ Pamtim i pišem o tome u svojim romanima. I u “Ne dam te” sam najlepše trenutke svog ljubavnog života poklonila glavnoj junakinji.

Da li vi češće savetujete junakinje vaših romana ili one vas?

‒ Ja savetujem moje junakinje, a one moje čitateljke.

Otvara li lepa reč zaista sva vrata?

‒ Ponekad treba podviknuti, ali ja to obično uradim kada je prekasno i kada je vreme da zatvorim vrata za sobom.

Da li gosta koji je jednom odbio da dođe u vašu emisiju zovete ponovo?

‒ Nikada! Ako je neko odložio, podsetim ga, ali ako odbije, više ga ne zovem. Nikada novinarska želja za dobrim intervjuom nije bila jača od osećaja šta je damski, a šta ne.

Jesu li u pravu gledaoci koji misle da ste imali tremu dok ste pričali sa Matijom Bećkovićem?

‒ Potpuno su u pravu. Bio je veliki pritisak javnosti i preveliki osećaj odgovornosti, kao i moj strah da ne razočaram gledaoce koji vole emisiju “Balkanskom ulicom” i menadžment televizije koja mi je ukazala poverenje. Ne stidim se jer je trema dokaz da i posle skoro dvadeset godina rada nisam potonula u dosadu, rutinu i samoljublje.

Da možete da vratite vreme, šta biste promenili u svom životu?

‒ Bila bih manje obzirna, jer me je to što sam nekim ljudima iz pristojnosti prećutkivala istinu skupo koštalo.

U kojoj situaciji ste pomislili da ste baš hrabra žena?

‒ Celog života svi mi govore da sam hrabra, a ja se kidam što sam kukavički sebi i nekim ljudima mnogo puta dozvolila da bude onako kako ne želim. Mislim da je “gen za hrabrost” kod mene mutirao. Hrabra sam za neke stvari kojih se drugi plaše, dok za pojedine koje ljudi s lakoćom rade ja sam ili kukavica ili se stidim.

Imate li nadimak?

‒ Nemam, osim nekoliko koje mi je dala Lenka, u skladu sa mojim karakternim crtama koje poznaje samo ona.

Ako kao pisac imate moć da kreirate sudbine, zašto svaka vaša priča nema “happy end”?

‒ Zato što je ponekad tužan kraj najbolje što je kosmos odredio za junakinju. Tužni krajevi su ponekad spas, ulog za bolju budućnost i najčešće uvertira za nešto lepo što će nam se desiti.

Poznajete li još nekog pisca koji je imao tu čast da uz njegovu knjigu momak zaprosi devojku?

‒ Nikada nisam razmišljala šta druge žene, novinari ili pisci imaju, a ja nemam. Niti šta ja imam, a oni nemaju. Ne virim u tuđi tanjir, ne takmičim se, niti mnogo marim da budem prva.

Da li je tačno da je vaše prvo medijsko gostovanje, kada ste svojevremeno iz Podgorice došli u Beograd, bilo kod Voje Nedeljkovića?

‒ Tačno je. Kao osamnaestogodišnja novinarka gostovala sam u njegovoj emisiji “Ritam srca” na “Studiju B” i pričala o pozorišnom festivalu „DODEST“. Bila sam fascinirana Vojinim umećem i harizmom.