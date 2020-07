Nada Macanković dobro se snalazi na odbojkaškom terenu, gde bi mogla da bude velika konkurencija suprugu, a sin Milutin od nje je nasledio talenat za glumu

Među brojnim serijama i filmovima koji se trenutno snimaju, a koje ćemo moći da gledamo od jeseni, izdvaja se novi projekat Zdravka Šotre “Kralj”, ekranizacija romana “Aleksandar od Jugoslavije”, Vuka Draškovića. Drama koja prati dešavanja od 1918. do 1934. godine okupila je poznata glumačka imena, među kojima je i Nada Macanković. Iako je poslednjih godina više vremena provela u inostranstvu nego u Srbiji, prateći supruga, odbojkaša Bojana Janića, uspevala je da održi glumački kontinuitet, pre svega na pozorišnim daskama. Da bi jednog dana mogao da krene maminim stopama nagoveštava i petogodišnji sin Milutin, koji je šarmirao javnost u seriji “Južni vetar”, gde je igrao Luku, sina Miloša Bikovića i Jovane Stojiljković.

‒ Jako sam se obradovala kada sam dobila poziv od Zdravka Šotre, sa kojim ranije nisam sarađivala, a o kome sam čula sve najlepše. Kolege su mi rekle da je snimanje sa njim pravo zadovoljstvo jer daje dobre indikacije i širi vedro raspoloženje. Zaista je tako ‒ priča Nada, koja u seriji “Kralj” glumi Slovenku Valentinu Zogler.

‒ Ona je supruga bliskog prijatelja kralja Aleksandra Luke Mesečine, koga igra Petar Strugar. Radi u dvorskoj kancelariji kao prevodilac, ali je sve vreme uz muža i kralja, pa je svedok važnih događaja. Početak snimanja bio je zakazan za 16. mart, da bi dan ranije sve bilo otkazano. Srećom, nastavili smo odmah posle ukidanja vanrednog stanja. Sada smo na Belom dvoru, koji me je toliko oduševio da telefonom slikam sve što vidim. (smeh) Nisam imala puno prilika da igram u kostimima iz epohe, pa mi je i iz tog ugla ova uloga inspirativna. Ako se sve bude odvijalo po planu, trebalo bi da snimamo u Crnoj Gori i Francuskoj.

Uz supruga odbojkaša obišla je “pola sveta”. Živeli su u Moskvi, Šangaju, Istanbulu, Bejrutu, Francuskoj i Rumuniji. Otkako je Bojan pre nekoliko meseci završio igračku karijeru i postao trener “Partizana”, baza im je u Beogradu.

‒ Dvadeset godina je živeo u inostranstvu, pa je srećan što je konačno kod kuće, dok sam ja pomalo tužna što više ne putujemo. U šali kažem da sam turista u krvi. Pre nego što sam rodila Milutina imala sam dosta slobodnog vremena, pa bih, kad Bojan ode na trening, “špartala” gradom. Obilazila sam istorijske i kulturne znamenitosti, učila jezike. Stvarno sam uživala. Ne bih imala ništa protiv kada bi ga posao trenera za koju godinu ponovo odveo u inostranstvo ‒ priznaje glumica, ali ne krije da su joj prioritet suprugove i sinovljeve želje.

‒ Bojan mnogo voli “Partizan”, san mu je da sa tim klubom napravi velike uspehe. Volela bih da realizuje planove i bude zadovoljan. S druge strane, naš sin će uskoro krenuti u školu. Smatram da dete treba da odrasta sa drugarima koji govore njegov jezik i da ne menja sredinu u kojoj živi.

Iako je Milutin ulogom Luke u “Južnom vetru” osvojio srca gledalaca, njegovi roditelji trude se da glumu shvati kao igru.

‒ Često ga pitaju za Bikovića, ali on je suviše mali da bi znao šta je to publicitet. Volela bih da tako ostane što duže. Ne želim da veruje da je poseban zato što je bio na televiziji. Duhovit je i maštovit, od malih nogu je voleo da privlači pažnju. Imao je potrebu za nastupom, a mene je inspirisao da to snimam. U njegovom uzrastu ja sam bila zatvorena, i danas mi treba vreme da se opustim. Kod njega sve ide lakše. Ne zna za strah i tremu. Za sada je idealan “glumac”, kažeš mu šta treba da uradi i on odmah zamisli situaciju.

Simpatični dečak je, otkriva njegova mama, veoma spretan.

‒ Naučio je da vozi bicikl i rolere, ali lopta ga ne interesuje previše. Sad je malo počeo da igra fudbal sa tatom. Pošto obožava “nindža ratnike”, traži da ga upišemo na neki borilački sport. Tu smo da ispunimo njegove želje. Jedino ga ja “mučim” da uči francuski. Velika je pričalica, ali to shvata kao obavezu. (smeh)

Na konstataciju da se nije mnogo promenila od početka karijere, atraktivna glumica priznala nam je da već dvadeset godina ima istu kilažu, a da je za to najviše zaslužna ljubav prema sportu.

‒ Svakodnevno vozim rolere ili bicikl, radim jogu, kad mi vreme dozvoli, plivam u Savi. U stanju sam da u vodi ostanem satima.

Interesovalo nas je i kako se snalazi na odbojkaškom terenu.

‒ Znam da će se moj muž nasmejati kad ovo pročita, ali sigurna sam da u meni leži neotkriveni talenat za taj sport. Za vreme vanrednog stanja igrali smo turnire sa rođacima kod kojih smo boravili na selu. Redovno sam pobeđivala. Dobro, možda i zbog toga što je Bojan bio u mojoj ekipi. Ali, bez šale, imam dobre reflekse i veliki sam borac na terenu.

Budući da supružnike čeka radno leto, njihov sin će vreme provesti uz baka-servis.

‒ Dadilje nikada nije imao. Bake su ga, uz nas dvoje, čuvale od kada se rodio, tako da je jako vezan za njih. U julu me čeka dosta snimanja. Na Tašmajdanu ću 11. i 12. jula igrati predstavu “Večera budala”, sa Milanom Gutovićem i Banetom Zeremskim. Biće zanimljivo, samo da ne padne kiša. Prošle godine smo na „Gardošu“ tri puta zakazivali jednu predstavu, uspeli smo da je odigramo iz četvrtog pokušaja. Sreća, pa je publika imala razumevanja.