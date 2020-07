Maja Ognjenović i Danilo Ikodinović svoju ljubavnu priču započeli su pre osam godina. Mada su oboje konstantno u žiži interesovanja, vešto su sakrili od javnosti detalje upoznavanja i svadbe koja se desila 31. decembra 2016. godine. To što su oboje sportisti mnogo im je pomoglo u međusobnom razumevanju i zahvaljujući tome njihova veza je od početka bila stabilna.

– Imala sam sreću da nikad nisam bila sa partnerom koji je van sporta. Kao nekadašnji profesionalac Danilo me, uz dužno poštovanje prema roditeljima, familiji i prijateljima, najbolje razume. U životu sportiste postoji mnogo uspona i padova, s jednim klubom osvajate medalje, s drugim to ide teško, tu su raskidi ugovora, promene sredine. Danilo mi je najviše pomogao da sve promene prebrodim kako treba. U karijeri sam gotovo svake godine menjala klub. Verujem da mu nije lako zbog mog stalnog odsustva, ali baš zato što je bio u mojoj koži sve to savršeno razume ‒ iskreno je rekla Maja u intervjuu za magazin „Gloria“.

– Ne podnosim iznenađenja, pa ih i ne pravim. Takav sam tip, volim da znam šta me čeka, bilo ružno ili lepo. Kad treba da dobijem poklon, draže mi je da znam šta je u njemu. Ne ljutim se kad me neko iznenadi, ali to ne volim.

Maja Ognjenović i Danilo Ikodinović – Ljubav se rodila na prvi pogled

Dok Dača tvrdi da ga je Maja osvojila lepotom i kulturom, kod nje je situacija malo složenija.

– Bila je to ljubav na prvi pogled. Naravno da sam odranije znala ko je on. Vaterpolisti su dugo bili heroji naše nacije, ali sam Danila uvek posmatrala kao posebnog igrača i čoveka. Naše upoznavanje je bilo spontano i ubrzo smo shvatili da smo jedno za drugo. Kad se dvoje ljudi na istim talasnim dužinama sretnu i prepoznaju, onda sve ide lagano. Brzo smo počeli da živimo zajedno, bilo nam je jasno da smo polovina koja onom drugom nedostaje ‒ dodala je Maja u intervjuu za ovaj magazin ne otkrivajući detalje prvog susreta.

Međutim, majka naše poznate odbojkašice Bosa Ognjenović, gostujući u novoj epizodi serijala „Majke šampioni“, otkrila je kako su se u stvari upoznali Maja Ognjenović i Danilo Ikodinović.

‒ Prvi zvaničan susret sa njim bio je u Danilovom restoranu. Pazite kakva je to sudbina, njega sam izdvajala u toj generaciji vaterpolista. Uvek sam izdvajala Ćirića i Danila, i eto on je dopao da mi bude zet. I ne žalim se, Maji je lepo. Danilo je razume. Život sportiste sa nesportistom je teži, svakako ‒ iskreno je ispričala Majina mama.