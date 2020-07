Radujem se radnom letu. Došlo je vreme da se posvetim staroj ljubavi, a to je umetnost, najavljuje Kalina Kovačević, glumica Narodnog pozorišta, koju ćemo od jeseni ponovo gledati na sceni matičnog teatra, ali i u novim projektima. Višemesečno odsustvo iz javnog života opravdava rečima:

‒ Bila sam na trudničkom, a zatim i na porodiljskom bolovanju. Pre godinu dana rodila sam ćerku. Sada sam ponosna mama dve divne devojčice, Mione i Anike. Jedna drugoj će uvek biti podrška, već sada se vidi koliko je sestrinska ljubav velika. Verujte da nema srećnije osobe od mene.

Živite na relaciji Beograd‒Ženeva. Kako izgleda vaša svakodnevica u tim gradovima?

‒ Živim u Beogradu, a povremeno boravim u Ženevi, koja je zaista predivna. Mirnija je i manja, pa je i svakodnevni ritam sporiji. S obzirom na to da je okružena planinama Selev i Žura, izleti se podrazumevaju. Tamo se prijatno osećam, imam dosta prijatelja, ali bez Beograda ne mogu. Ipak, ne dozvoljavam da me uvuče u svoj brzi tok, pa često odlazim kod mojih na selo. Volim da budem u prirodi, ali sam srećna i kada se sklonim u svoj kutak gde u miru čitam. Ljubav prema knjigama prenela sam i na stariju ćerku, koja već sada ima sopstvenu dečju biblioteku.

U biografiji vašeg supruga piše da je naučnik i da radi u najvećem centru za istraživanje elementarnih čestica. Kako biste nama laicima dočarali njegov radni dan?

‒ Nisam se udala. (smeh) Inače, Vladimir ne vidi sebe kao javnu ličnost, a ja poštujem njegovu privatnost i želju da tako ostane.

Kalina Kovačević – Uželela sam se scene

Da li je došlo vreme da se vratite poslu?

‒ Uželela sam se scene, ali nisam žurila sa povratkom. Htela sam da u miru uživam sa bebicom. Anika je dovoljno velika da može da ostaje i sa drugim članovima porodice. Srećna sam što sam ovih godinu dana bila posvećena samo njoj, ali vreme je da počnem da radim. Jedva čekam da u Narodnom pozorištu, gde sam zaposlena, zaigram u predstavama “Dama s kamelijama”, “Ženski orkestar”, “Velika drama”, “Ženidba”…

Šta je trenutno u poslovnom fokusu?

‒ Predstavu “Brakolomije”, koju publika obožava, prvi put sam posle porodiljskog igrala 25. juna u Zrenjaninu. Predstoje nam gostovanja na otvorenim scenama, što je posebno iskustvo. U planu su i dve nove predstave, od kojih je jedna duodrama sa Nenadom Stojmenovićem. Premijera će biti početkom sezone. Radujem se i povratku na mali ekran. Tokom leta me očekuje snimanje serije o kojoj ćemo pričati na jesen, kad bude emitovana.

Ko ili šta vam pruža samopouzdanje u donošenju važnih odluka?

‒ Život. Ne bežim od donošenja odluka, iako svaka nosi dozu odgovornosti. Uostalom, to se i očekuje od zrelih ljudi. Živim sama od svoje 18. godine, jedva sam čekala da mi se teret odrasle osobe stavi na leđa. Prija mi da radim i budem samostalna.

Šta ako se desi da pogrešite?

‒ Ništa. Idemo dalje. Ne bojim se grešaka. One su sastavni deo života, a zaista verujem da se na greškama i uči. Jedino nije dobro konstantno ih ponavljati, jer je to onda znak da niste izvukli pouku. Strah od promena je nešto normalno, ali ne smemo dozvoliti da nas parališe. I kad je prisutan, moramo grabiti napred.

Glumica iskreno o podršci roditelja

U kojoj meri se oslanjate na savete roditelja?

‒ Saveti roditelja, moje bake Spase, mamine mame, bliskih prijatelja i kumova, dragih kolega, uvek su dobrodošli. Neke prihvatam, neke ne. Blagoslovena sam što imam dobar i zdrav odnos sa roditeljima, ali i sa starijom ćerkom do čijeg mišljenja mi je veoma stalo. Mlađa je još premala da bi rekla šta misli. (smeh)

Postoji predrasuda da jedinci, bez obzira koliko godina imali, uvek očekuju podršku mame i tate.

‒ Podrška u smislu da pričuvaju unuke je i više nego dobrodošla. (smeh) Ali, ne zaboravite da ja imam 36 godina i da bi suludo bilo opterećivati roditelje tekućim stvarima. Vreme je da se oni oslone na mene, to je ta zdrava smena generacija. Osim roditelja imam i baku Spaseniju, koja ima 92 godine. Često me je čuvala kad sam bila mala.

Da li sa devetogodišnjom Mionom imate odnos “mama čija se reč bespogovorno sluša ‒ ćerka” ili “najbolje drugarice”?

‒ Ni jedno ni drugo. Nisam sebi rađala najbolju drugaricu, niti sam pristalica takvog odnosa. Ne mislim da je bespogovorna poslušnost dobra. Dete ima pravo na svoj stav, a ja sam tu da joj ukažem ako greši. U meni će uvek imati oslonac, podršku i bezuslovnu ljubav, ali i osobu koja će je usmeravati. Volim što je naš odnos izgrađen na uzajamnom poverenju, što i ja njoj i ona meni uvek iskreno možemo da kažemo “izvini, bila si u pravu”.

Pomenuli ste da je ćerka od vas nasledila ljubav prema lepoj reči i da već sada ima svoju biblioteku.

‒ Obrazovanje je važno jer daje slobodu mišljenja i govora, slobodu kretanja, mogućnost da se bavite poslom koji će vam omogućiti kvalitetan život. A kvalitetan život stvara srećnu osobu. Koliko je samo žena „zarobljeno“ jer školu nisu smatrale važnom, pa zavise od dobre volje bližnjih. Kad dete vidi da roditelj čita, normalno je da će i ono poželeti da uzme knjigu u ruke. Ja svaki dan odvojim vreme za čitanje. Često su me zbog toga ismevali, verujem da će i sada biti komentara, ali dođe čovek u godine kad ga nije briga šta drugi misle, već mu je važan unutrašnji mir. Na meni je da ćerke usmerim da izrastu u dobre ljude, obrazovane i samostalne žene. Nadam se da će naći partnere koji će kod njih upravo to voleti i poštovati.

Kako ste uspeli da u vremenu kada deca odrastaju sa mobilnim telefonom u rukama vaša ćerka ne igra video-igrice već šah?

‒ Da se razumemo, nije u pitanju zabrana već drugačije postavljeni prioriteti. Odrasla sam na selu, vikendom smo išli na Frušku goru. Verujte da su mi to najlepša sećanja iz detinjstva. Sa dedom i sestrama igrala sam šah, danas to Miona radi sa svojim dedom. Deca vole prirodu, a roditelji im to često uskraćuju. Mobilni telefon je divna “dadilja” dok sedite u kafiću, ali ona s vremenom oduzme dušu. I nije dete krivo, vi ste ga na to naučili. Trudim se da u svemu nađem meru. Ne treba u potpunosti isključiti savremeni način života, ali niko me ne može ubediti da je bolje da dete provodi vreme gledajući u ekran, umesto da trči za loptom.

Vidite li ćerku kao buduću glumicu?

‒ Šta god Miona odluči da bude, imaće moju podršku. Sada najavljuje da će biti arhitekta. Jako dobro crta.

Verujem da bi mnoge žene volele da znaju tajnu vaše manekenske linije.

‒ Nema tajne, hranim se pravilno i bavim se sportom. Nisam opterećena izgledom. Vodim računa o sebi i svom telu jer želim da budem zdrava. U tom smislu ne propuštam redovne preglede koje bi svaka žena jednom godišnje trebalo da obavi.

Ako je suditi po fotografijama u garderobi koju ste sami izabrali, reklo bi se da ovog leta u modnom smislu prednost dajete haljinama i bojama.

‒ Volim kad je žena ženstvena i kad je dama. To nema veze s godinama, već sa vaspitanjem. Odeća koju vidite na meni je ona u kojoj se stvarno dobro osećam. Reč je o modelima Senke Milijaš, o kojoj će se tek čuti u modnim krugovima. Srećna sam što je lansirala svoju prvu kolekciju i drago mi je što sam ja njen promoter.

Koga pitate ‒ kako mi ovo stoji?

– Bespogovorno slušam Senku. To je žena sa najboljim ukusom i stilom, znam da će se mnogi složiti sa mnom. Neguje liniju ženstvenosti koja se meni jako dopada i trudi se da iz svake žene izvuče najbolje.

Dešava li se da se vratite iz šopinga s pitanjem “zašto li sam ovo kupila”?

‒ Od retkih sam žena kojima šoping ne prija. Kad već nešto kupim, ne kajem se, jer je to onda stvar koja mi je bila preko potrebna. U suprotnom ne bih ni išla u kupovinu. (smeh)