Zeleni čaj jedan je od najpopularnijih sastojaka u kremama, losionima, serumima, kremama za sunčanje, režimima protiv akni i drugim proizvodima. Ako još niste dodali zeleni čaj u vašu „beauty“ svakodnevicu, razmislite o tome i uživajte u blagodatima netoksične, čiste „beauty“ rutine. Vrhunski dermatolozi i stručnjaci za negu kože slažu se da je spisak prednosti zelenog čaja gotovo beskrajan, a uključuje i blistaviju kožu. Brojni ljudi ga vole zbog prijatnog ukusa, a priprema je i više nego jednostavna.

U nastavku pročitajte koje su prednosti zelenog čaja za kožu.

Napada slobodne radikale

Korišćenje zelenog čaja u vašem načinu nege kože preporučuje se zbog zaštite ukupnog integriteta kože. Naime, zeleni čaj sadrži moćne antioksidanse protiv starenja koji se nazivaju katehini, koji pročišćavaju slobodne radikale, koji, ako ih ne uklonite, mogu da oštete kožu.

Deluje antibakterijski

Na vašem licu žive bakterije, ali one ne dovode uvek do pojave mitesera, već se talože na vašoj koži. Ključ blistave kože je „upravljanje“ bakterijama pre nego što one zapuše pore. Zeleni čaj zbog visokog sadržaja polifenola deluje protivupalno i antibakterijski. To zauzvrat može da pomogne smanjenju upala, crvenila, kao i količine bakterija na vašoj koži.

Zeleni čaj sadrži svojstva protiv starenja

Ovaj sjajan napitak pomaže u održavanju elastičnosti kože, pa je jedna od najboljih tajni protiv starenja koja se konzumira hiljadama godina. Jedna šoljica čaja budi metabolizam i pomaže u izbacivanju svih štetnih materija iz organizma.

Deluje protivupalno

Problematičnoj slici kože lica mnogo doprinose i brojne upale, a tu je najbolji lek zeleni čaj. Njegova hemijska svojstva čine snažnim protivupalnim sredstvom. Polifenoli u zelenom čaju podržavaju reakciju tela na upalu, a ako se nanosi lokalno, prednosti polifenola u zelenom čaju pomažu ublažavanju i smirivanju pojave iritacija, crvenila, suvoće i pojave mnogih nepravilnosti lica.