Iako je skoro svuda u svetu vanredno stanje zbog virusa korona, Sofija Milošević trudi se da maksimalno uživa u drugom stanju, u suncem okupanom Madridu. Buduća supruga Luke Jovića koristi svaki lep dan da se šeta ulicama ovog grada, kupuje stvarčice za bebu i polako kreće sa opremanjem sobe za svog naslednika. Sofija i Luka krajem septembra dobiće sina kojem uveliko biraju ime.

‒ Sofija je otišla kod Luke čim su otvorene granice, naročito zato što je on trenutno zbog povrede stopala na oporavku, pa non-stop mogu da budu zajedno jer on mora da miruje. U Španiji imaju veću privatnost, zbog čega su odlučili da budu u Lukinoj kući u Madridu. Tokom dana koriste vreme da se sunčaju i kupaju na bazenu u dvorištu vile, a Sofija je počela intenzivno da uči da kuva i španske specijalitete. Posebna soba u ovoj kući sprema se za bebu i Sofija je u potpunosti posvećena tome kako će ona izgledati.

Manekenka stvari za mališana uveliko kupuje u radnjama najpoznatijih brendova, a na njihovu adresu stižu i pokloni poznatih kreatora kod kojih godinama pazare ‒ kaže izvor za „Blic“ i otkriva da je Sofiji u poseti drugarica sa kojom obilazi radnje.

Sofija Milošević ‒ Trudnoća i beba kao inspiracija

Sofija je iza sebe ostavila period mučnina i sada uživa u svakom trenutku. Maksimalno je okupirana opremanjem prostora u njihovoj vili, a polako odlučuje i gde će da se porodi.

‒ Još je neizvesno gde će se manekenka poroditi, da li će to biti Madrid ili Njujork. S obzirom na to da je godinama radila u Americi, želela bi da tamo na svet donese bebu. Luka će, ako mu obaveze u klubu to budu dozvoljavale, prisustvovati porođaju. U svakom slučaju, iako se porodi u Njujorku, sa bebom će ubrzo doći u Španiju zbog klime koja joj prija. Za naslednika je već odvojena ogromna prostorija u Lukinoj kući u kojoj će biti sve što je potrebno za mališana ‒ dodaje izvor.

Sofija je odlučila, a Luka ju je podržao u tome, da naruče kolevku i kolica specijalno izrađena za njihovog mališana.

‒ Poznati svetski brend za veliku svotu pravi kolica i kolevku prema visini roditelja kako ne bi morala da im trpi kičma dok uzimaju bebu ili voze kolica. Postoji i mogućnost podešavanja visine kada se roditelji smenjuju. Osim što je konstrukcija izrađena od čvrstog materijala, platno kojim se kolevka i kolica oblažu su od antialergijskih i organskih materijala. Kako će Jovićev naslednik uz kolevku i kolica dobiti i ljuljašku u istom desenu, cena ovog seta može dostići više od 20.000 evra ‒ kaže izvor za pomenuti dnevni list.

Sofija Milošević ‒ Trudnoća joj i te kako prija

Dok se Sofija bavi opremanjem životnog prostora za porodicu, njene fotografije na „Instagramu“ ne prestaju da privlače pažnju. Iako je za “Hello!” nedavno priznala da uživa u hrani i da se ugojila, taj višak kilograma se uopšte ne vidi.

– Što mi obične smrtnice u trudnoći izgledamo kao da smo celu porodicu progutale, a ti kao avion?! – jedan je od mnogih duhovitih komentara pored prelepih Sofijinih slika. Pogledajte i sami kako trudnoća Sofiji i te kako prija.

