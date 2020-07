Ćerka Serene Vilijams od malih nogu krenula je majčinim stopa. Serena je svoje pratioce na društvenoj mreži „Instagram“ oduševila fotkama na kojima vredno trenira sa ćerkom Aleksis Olimpijom. Na fotografijama mama i ćerka odevene su u istu opremu za tenis, ljubičasti top i crnu suknjicu.

Serena često deli intimne trenutke sa svojom ćerkom na društvenim mrežama, a mala Aleksis ima svoj „Instagram“ profil još od kada je bila veoma mala.

Izgleda da ćerka Serene Vilijams podjednako voli tenis kao i mama. Iako su svi teniski turniri otkazani, Serena predano trenira kako bi se u potpunoj formi vratila na teren kada za to dođe vreme. Slobodno vreme provodi igrajući se sa svojom mezimicom.

Nedavno je na „Instagramu“ podelila video, na kome njih dve plešu obučene u kostim iz crtanog filma „Lepotica i zver“. Teniska prvakinja tada je pokazala kako oni provode dane tokom izolacije, u porodičnom domu u Majamiju.

Ćerka Serene Vilijams od malih nogu ima uzor u majci

Međutim, u intervjuu za „Vogue“ Serena je iznela da roditeljstvo nije samo zabava već i velika odgovornost.

– Tek kada sam postala majka, shvatila sam ko su pravi heroji na ovom svetu. Ranije sam mislila drugačije. To su definitivno žene – one su superheroji. Roditi dete i već nekoliko nedelja kasnije ići na posao od 9 do 17, kao neke majke, ne mogu ni da zamislim. Srećna sam što ja nisam morala tako brzo da počnem da radim – rekla je Serena tom prilikom.

U tom intervjuu navela je da joj je cilj da bude dobra majka, ali da joj je još važnije da svojoj ćerki bude uzor.

– Biti majka je vrlo bitno, ali je bitno biti i lider, tako da moja ćerka može da me pogleda i kaže: “To je moja mama napravila!” To me nadahnjuje da budem još bolja. Jako mi je bitno da budem inspiracija budućim generacijama jer su one naša budućnost ‒ rekla je Serena i istakla da uživa da svakodnevno bude uz svoju devojčicu i prati sve novine, koje kod nje iz dana u dan prepoznaje.