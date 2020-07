Deca Kejt Midlton miljenici su britanske nacije. Prinčevi Džordž (6) i Luis (2) i princeza Šarlot (5) otkako su se rodili pod budnim su okom medija. Iako su još mali, Englezi obožavaju da čuju šta rade deca vojvode i vojvotkinje od Kembridža, šta vole, kako se hrane i čime se igraju.

Kejt Midlton uvek sa oduševljenjem priča o svojim mališanima, a na pitanja novinara odgovara iskreno i bez zadrške. Mama Kejt je tako otkrila da je u njenom domu veoma zabavno, ali i stresno, jer su pričevi u skoro svemu pravi rivali. Šestogodišnji Džordž kao najstariji voli da ga svi slušaju i da bude po njegovom, dok najmlađi Luis pokušava da mu se suprotstavi i nametne svoje ideje i želje.

Deca Kejt Midlton tokom nedelja provedenih u izolaciji dobijala su razna zaduženja kako bi im dani bili ispunjeni kvalitetnim aktivnostima. Jedna od njih bilo je i tradicionalno sađenje suncokreta. Mališani su i ovaj zadatak shvatili kao jednu vrstu takmičenja, pa su braća odmah prionula na posao. Danima su posmatrali svoje biljke i vreme je pokazalo da je u ovom zadatku ipak bolji princ Luis.

– Deca zaista uživaju u uzgoju suncokreta – rekla je sa osmehom Kejt dok je pomagala da se napravi prelepa bašta u dečjom bolnici nedaleko od Norviča i dodala: -Za sada Luis pobeđuje, a Džordž je pomalo mrzovoljan zbog toga.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели The Royal Family (@theroyalfamily) дана 28. Јун 2020. у 1:22 PDT

Deca Kejt Midlton međusobno su sasvim drugačija

Kako je i princ Luis lagano porastao, deca Kejt Midlton polako pokazuju svoj pun karakter. Čini se da je princ Džordž nasledio poznatu takmičarsku crtu od oba svoja roditelja, dok je malena Šarlot prava opasnica.

Kejt i Vilijam su usled preventivnih mera za suzbijanje pandemije svoju decu, morali da podvrgnu kućnom školovanju. Ipak, iako će se škola petogodišnje princeze i njenog, godinu dana starijeg, brata Džordža potencijalno otvoriti već na leto, njihovi roditelji su odlučili da ih zadrže kod kuće. Kako prenosi Sunday Times, škola koju pohađaju Šarlot i Džordž nastavu će neometano nastaviti kroz nekoliko meseci, ali očigledno bez ova dva člana kraljevske porodice.

Kako Us Weekly navodi Kejt je zadužena za veći deo obrazovnog programa, ali je i princ Vilijam dobrim delom uključen u ogranizaciju i podučavanje.

– Džordž pomaže svojoj sestri oko gimnastike i provode čitave sate vežbajući i igrajući se zajedno. Mali Luis im se takođe neretko pridružuje – kaže izvor blizak porodici.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) дана 21. Јун 2020. у 8:00 PDT

Nestašluci su svakodnevni

U nedavnom intervjuu za BBC, Kejt je izjavila da joj je ipak ponekada teško da održava kontakt sa ostatkom porodice u izolaciji i to iz jednog razloga.

– Vilijamovi roditelji, kao i moji, žarko žele da vide decu i da malo popričaju sa njima preko video poziva, ali je to kod nas nemoguće. Neću da lažem, ali sa Luisom koji ima dve godine to je neizvodljivo – priznala je Kejt, a princ Vilijam je na to dodao:

– Iz nekog razloga on samo vidi ono crveno dugme na koje se poziv prekida.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) дана 20. Јун 2020. у 2:30 PDT

Ipak i pored toga, Vojvotkinja od Kembridža se vrlo lako snašla u ulozi najbolje mame na svetu. Vikendom, kada ne uči sa decom, zabavlja ih dekorisanjem kolača, kao i baštenskim poslovima – na najbolji mogući način spaja lepo i korisno.

Princ Vilijam se i sam nedavno požalio na “roditeljske muke”.

– Znate i sami, najgore je vreme oko večere. Raspoloženje zavisi od onoga što je servirano na stolu, zar ne? I uvek je tako. Ako roditelji pred decu stave hranu koju ona vole, večera će proći bez pogovora, no, ako je to nešto što ne žele, to je sasvim druga priča – požalio se tridesetsedmogodišnji princ Vilijam.