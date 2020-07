Ćerke Nataše Bekvalac trenutno su njeno najveće utočište. Pevačica se, posle kraće pauze, konačno vratila poslu pa je pripadnicima „Sedme sile“ dala iskren intervju, u kome se posebno osvrnula na odnos sa ćerkama, a našalila se i na račun toga da je već godinu dana sama.

Nataša Bekvalac – Uživam u tome što sam sama

Naime, Nataša je za domaće medije izjavila da već godinu dana uživa u statusu slobodne žene.

‒ Meni je mnogo lakše. I pre neki dan sam rekla da hoću da potpišem da do kraja života bude ovako, da mi se, ne daj bože, ne desi neko u koga ću se zaljubiti. Onda u mom životu sve kreće naopačke ‒ kaže za „Blic“ Nataša Bekvalac.

Pevačica je dodala da trenutno uživa ne samo u sebi već i u vremenu koje je usled vanredne situacije dodatno mogla da posveti ćerkama Hani i Katji.

Ćerke Nataše Bekvalac – mamina oaza ljubavi

Na škakljivo pitanje o tome da li pazi sa kim se ljubi, sada kada se broj obolelih od korone znatno povećao, lepa Novosađanka odgovorila je kroz osmeh

‒ Uvek sam pazila sa kim se ljubim. Ovih dana to su moja deca i od toga ne može da bude šteta.

Ćerke Nataše Bekvalac stekle su potpuno poverenje svoje mame, a Nata se osvrnula i na odnos koji ima sa ćerkicom Hanom, koja je sada u pubertetu.

‒ Poprilično sam oslobođena tih strahova koje većina mama ima. Ja svojoj deci sada pričam više o Hani, Katja je jako mala, mnogo verujem. Imamo odnos koji je pun poverenja, vrlo intiman. Same smo živele ceo život. To ima svoje dobre strane, ali ima i one koje su loše. No, mislim da deci treba dati slobodu ako su temelji dobri, a smatram da naši jesu. Ništa ona ne radi što ja nisam u njenim godinama. Možda sam bila i mnogo gora. Tako da sam vrlo ponosna na svoju decu.

Nataša je svim mamama dala recept za zdrav odnos majka‒ćerka.

‒ Puno joj pričam i mislim da je to glavni recept u odnosu mama‒ćerka ‒ istakla je ona.

I dodala je da je najveći model ponašanja kada je o vaspitavanju reč preuzela od mame Mire, koja je prema njoj često veoma kritična.

‒ Roditelji su uvek najstroži, najviše fokusirani i najkritičniji prema detetu koje ti uzima najviše pažnje. Ne zato što ga najviše voliš, nego ono to prosto traži. Od nas tri to sam uvek bila ja.

Nataša je brižna majka svojim ćerkama, a posebno se trudi da bude njihov oslonac kroz život, a s obzirom na to da ona ima poverenje u njih, uživa i njihovo bezuslovno poverenje, pa joj se Hana poverava oko svega.