Željko Šašić ljubav je opevao u skoro svim svojim prelepim baladama, ali u privatnom životu na emotivnom planu preživeo je velike lomove. Njegova ljubav sa Sonjom ugasila se oštrim rečima i sukobima, a Željko je nastavio život razdvojen od ćerke Sofije. Vest da je ponovo u srećnoj vezi oduševila je njegove fanove, a srce mu je ukrala nekadašnja manekenka Katarina Lazić.

Željko Šašić ljubav sa 17 godina mlađom Katarinom nikada nije krio, a njihova veza nije bila praćena skandalima i problemima. Veridba je usledila 2013, a novinari su pevača opsedali pitanjima o venčanju i proširenju porodice.

‒ Ne mogu ništa da planiram. Ko još dugoročno može to da radi? Ako nam se desi dete, super. To je onda sudbina. Rado ću prihvatiti da budem roditelj po drugi put. Važno je da je čovek ispunjen na sve moguće načine, a ja to jesam ‒ rekao je svojevremeno pevač za domaće medije.

Željko Šašić ljubav više nije u modi

Ali, posle nekoliko godina skladne veze Željko Šašić otkrio je da su on i Katarina raskinuli. Pevač je raskid potvrdio, ali i priznao da su njih dvoje i dalje u dobrim odnosima.

‒ Nema ništa od žendibe, to sam se ja prošle godine šalio. Sada sam slobodan ‒ priznao je Željko za „Kurir“. ‒ Trenutno mi je dobro ovako. Nema šta da mi fali. Nisam ni pre voleo da pričam o tome, nisam se nešto ni slikao u vreme kad sam bio oženjen. To mi je suviše intimno.

Iako to nikada nije želeo, njegov razvod od bivše supruge Sonje i te kako je punio naslovne strane.

‒ Veruj mi da ja to nisam hteo. Meni je to bilo nametnuto da sam morao da se branim, a nisam to preterano ni radio koliko sam mogao. Prilično sam već zaboravio to, a u međuvremenu su se izdešavale neke druge stvari. Izašao sam prvo iz braka, pa sam posle izašao iz vanbračne zajednice. Jedino što se u drugoj varijanti nisam svađao, pa smo Katarina i ja i dan-danas dobri. Što se tiče ovog prvog, to svi znate.

Na pitanje da li su se sada smirile strasti i popravili odnosi sa Sonjom, Željko je iskreno rekao:

‒ Strasti su se smirile, a mislim da nemamo razloga da komuniciramo. Ako smo ranije imali razloga da to radimo zbog zajedničkog deteta, sad je Sofija dovoljno odrasla.

O novoj ljubavi i braku Željko Šašić ne razmišlja.

‒ Ne planiram ništa. Ako se desi, desiće se. Još nije kasno za decu, ali ni deca se ne prave tek tako ‒ zaključio je pevač za ovaj dnevni list.