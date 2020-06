Kejt i Megan povezane su sa ovim moćnim Srpkinjama!

Priča je počela pre sto godina sa kraljicom Marijom, a nastavlja se nešto drugačije – sa Roksandom Ilinčić, Bojanom Sentaler, Novakom Đokovićem, Džesikom Malroni...

Legendarna kraljica Viktorija glavni je “krivac” što britanski i srpski dvor povezuje „plava krv“. Ona je čukunbaba Elizabete Druge, a kraljica Marija Karađorđević bila joj je praunuka. No, pored rodbinskih, Vindzorovi imaju i neke druge veze sa ovim prostorima. Na primer, modne. Ostvaruju ih dve dame koje važe za ikone stila današnjice i najpopularnije članove kraljevske porodice posle Lejdi Di – vojvotkinje Kejt Midlton i Megan Markl.

Svaka njihova odevna kombinacija analizira se do detalja i zato moraju dobro da paze u čemu izlaze iz kuće. Međutim, kad imate stila i ukusa, a to je nešto što se ne može kupiti ili dobiti s titulom, ni najstroži kritičari neće vam pronaći manu, koliko god se trudili. Kejt se nedavno javila iz izolacije u istoj žutoj haljini Roksande Ilinčić u kojoj smo je 2014. videli na turneji po Australiji. “Vilijam mi je rekao da izgledam kao banana”, našalila se tada lepa vojvotkinja, ali su joj, za razliku od njenog duhovitog supruga, modni sladokusci dali najviše ocene. Pošto se stajling pokazao uspešnim, ponovila ga je i dve godine kasnije dok je pratila finale “Vimbldona”.

Beograđanka sa londonskom adresom jedan je od omiljenih kreatora vojvotkinje od Kembridža, koja često svrati do njenog butika u centru britanske prestonice. Da je Roksandin veliki fan shvatili smo još 2011, kada je boravila u prvoj zvaničnoj poseti Americi. I za prvo javno pojavljivanje prošle godine izabrala je kaput sa njenim potpisom i po ko zna koji put oduševila svet. Kada je sa Vilijamom ušla u portu crkve na kraljičinom imanju u Sandringamu, svi pogledi bili su uprti u nju. Odabrala je plavi šešir sa trakom od perja i melirani ljubičasti kaput, autift “par excellence”, koji je ušao u njena najbolja izdanja minule sezone.

Reč je o komadu iz kolekcije za jesen / zimu 2016. i, ako je do tada i ostao neki u prodaji, posle fotografija iz Sandringama više ih definitivno nema. Sve što Kejt Midlton stavi na sebe postaje planetarni hit, pa bi možda Roksanda mogla da razmisli o novom “tiražu” interesantnog komada.

Kejt i Megan – Ikone stila

A Megan? Bilo je dovoljno da se prošeta gradom u jednom senzacionalnom kaputu, pa da on postane apsolutni hit. Skarletnocrveni model kojim je počela prethodnu radnu godinu, već u poodmakloj trudnoći, nosila je graciozno i samouvereno, a poverenje je poklonila kući iza koje stoji, pogađate, opet Beograđanka – Bojana Sentaler.

– Megan je saznala za brend “Sentaler” kada je zbog posla boravila u Torontu. Prvi put je u salon ušla 2015. godine i odmah ostavila utisak prijatne, neposredne i otvorene osobe. Zavolela je moje kreacije, nosila ih je i privatno i na raznim javnim događanjima – otkrila nam je Bojana u intervjuu za “HELLO!”.

Vojvotkinju od Saseksa, koja se u međuvremenu zajedno sa princom Harijem odrekla kraljevskih dužnosti i titula, videli smo u “Sentaler” kaputu i na božićnoj misi. Topli komadi izrađeni od alpakine vune sa karakterističnim rebrastim rukavima oduševili su i Kejt, kojoj je jedan sivi „wrap“ model zapao za oko u jesen 2016, dok je obilazila Kanadu.

Priča o britansko-srpskim vezama ne završava se na modi, naprotiv. Dok publika na prestižnom “Vimbldonu” izbegava da pokaže simpatije prema Novaku Đokoviću, vojvotkinja od Kembridža aplauzom i osmehom nagrađuje svaku njegovu majstoriju. Prošlog leta, na ceremoniji održanoj po završetku finalnog meča, upravo ona mu je predala šampionski pehar. Prethodno je proslavljeni teniser napravio šmekerski potez naklonivši se vojvotkinji i oduševivši planetu. Godinu dana ranije, kada je takođe trijumfovao na ovom grend slemu, Kejt i Vilijam svratili su u prostorije iza terena da ga pozdrave i čestitaju mu. Imali su i zajedničku temu za srdačan razgovor – decu. Prinčevski par bio je oduševljen malim Stefanom koji se pojavio u publici dok je njegov tata davao intervju posle pobede.

– Bilo je to divno iznenađenje, poseban trenutak. A kako su vaša deca – upitao je Nole budućeg britanskog kralja i njegovu suprugu, koji su uz osmeh odgovorili:

– Dobro su, hvala. Pokušavaju da drže teniski reket, ali i da igraju fudbal.

Vojvotkinje njih obožavaju

Kejt je, ne tako davno, priznala da je kao devojčica bila opčinjena još jednim šampionom “belog sporta” sa ovih prostora, Goranom Ivaniševićem, koji je danas istaknuti član Noletovog “stručnog štaba”.

Članove britanske kraljevske dinastije, uključujući one nedavno “odrođene”, impresionira još jedan srpski sportski div. To je Vlade Divac, nekadašnji as “Lejkersa” i “Sakramenta”. Mnogo je dečaka i devojčica koji bi želeli da upoznaju čuvenog centra, a Megan Markl je to pošlo za rukom još kad je imala 12 godina. To smo saznali kada su joj “Kingsi” preko zvaničnog naloga kluba na “Instagramu” poslali specijalnu čestitku za venčanje – zajedničku fotografiju sa Divcem iz vremena kada je ona bila tinejdžerka zaljubljena u košarku, a on velika „NBA“ zvezda.

Dok je u Torontu snimala “Suits” i bila poznata glumica iz “druge lige” za koju su znali samo oni koji su pratili pomenutu seriju, Megan se zbližila sa stilistkinjom Džesikom Malroni. Ubrzo su postale najbolje prijateljice. Džesika je udata za Bena Malronija, sina bivšeg kanadskog premijera, a svekrva joj je Milica Mila Pivnički. Mila, poreklom iz Novog Bečeja, jedna je od najuspešnijih Srpkinja u svetu, a za nemerljiv doprinos našoj dijaspori nagrađena je gomilom odlikovanja. Na “venčanju decenije” u Vindzoru, kada je Megan izgovarala Hariju sudbonosno “da”, veo su joj do oltara nosili Džesikini blizanci Brajan i Džon.