Darko Lazić smršao je do neprepoznatljivosti! Ovu rečenicu izgovorili su oni koji su se sinoć našli na jednom prestoničkom splavu gde se pojavio popularni pevač. Izgubio je toliko kilograma da je pored novinara prošao skoro neprimećen.

Vidno raspoložen i nasmejan, pokazao je svoj novi izgled, a složićete se da sada izgleda kao na početku karijere, ako ne i bolje. Pevač se već duže žalio da mu je kretanje otežano posle povreda koje je zadobio u saobraćajnom udesu, pre svega zbog ogromnog viška kilograma.

Da bi uspeo da povrati nekadašnju kilažu i reši se stravičnih bolova u leđima, pevač je odlučio da se podvrgne operaciji smanjenja želuca.

– Kilogrami su mi predstavljali veliki problem, te sam tražio način da ih se rešim. Fizikalnu terapiju nisam mogao u potpunosti da izvodim, a zbog kilograma mi je i kretanje predstavljalo problem. Pored svega toga, krvna slika nije bila baš najbolja i to je pretilo da nastanu mnogo veći problemi. Na stranu sve to, nisam mogao normalno da se krećem jer sam konstantno imao bolove, što me je baš mučilo – rekao je nedavno za „Blic“.

Posle konsultacija sa lekarskim timom doneo je odluku da ode na operaciju.

– Lekari su mi rekli da je najbolje rešenje da smanjim želudac. U prvom trenutku bio sam uplašen, plašio sam se komplikacija koje bi mogle da nastanu. Sa hirurgom sam pričao i on mi je objasnio da je reč o rutinskoj operaciji, a da će kilogrami nestati tek posle nekoliko meseci. Sada sledi period oporavka organizma i dovođenja u normalno stanje. Potrebno je da prođe vreme, a nadam se da ću i ovu bitku dobiti – rekao je pevač.

Darko Lazić smršao, komplimenti samo pljušte

Izgleda da su tokom vanrednog stanja naše brojne poznate ličnosti odlučile da naprave rezove i velike promene u životu. Tako je Ana Nikolić ponovo ona stara, koja s ponosom ističe da je uspela da skine čak 45 kilograma. Novim izgledom pohvalila se i Marija Šerifović, a sada imamo priliku da vidimo kako je, posle mnogo meseci premišljanja, i Darko Lazić smršao.

Skinuo je više od pedeset kilograma, a odmah posle operacije sa medijima je podelio utiske.

‒ Do juče sam smeo da jesem samo supu proceđenu. I to ne pun tanjir, već samo četiri kašike i to je kraj. A od juče mogu da jedem i kašice za bebe. Zamišljam da je kašica slaninica ‒ kroz osmeh je pevač nedavno prokomentarisao svoju kilažu.