Milica Todorović smršala je za samo nekoliko nedelja i polako se vraća na svoju staru kilažu. Pevačica ne krije da uživa u hrani, ali da je tokom izolacije, koju je provela u rodnom Kruševcu, odlučila da skine višak kilograma. Da li je tome doprineo raskid sa glumcem Petrom Strugarom za sada nije poznato, ali definitivno je imala dobru motivaciju.

Ravnog stomaka i sa vidno manje kilograma, Milica sada izgleda mnogo drugačije. Na njenom „Instagramu“ osvanula je najnovija fotografija, koja je oduševila pratioce.

Milica Todorović smršala bez gladovanja

Milica Todorović smršala je zahvaljujući posebnom načinu ishrane. Todorovićeva je otkrila da je imala problem sa viškom kilograma, te da je u najtežem periodu života imala 71 kilogram. Pre godinu dana rešila je da vrati staru liniju zbog zdravlja, režimom ishrane u kome nema gladovanja.

‒ Svi znamo kako se skidaju kilogrami, ali to uglavnom ne primenjujemo. Uživam u hrani i mnogo volim da jedem. I kad sam se ugojila, tih nekoliko kilograma viška mi je smetalo ‒ rekla je Milica u intervjuu za „Hit“. ‒ Nisam doživljavala sebe kao bucku. Ipak, bila sam svesna da to što radim nije dobro za zdravlje, posebno zato što je na mom jelovniku uglavnom prženo, masno i slatko… To se godinama taloži, usporava metabolizam i može da izazove razne bolesti.

Milica Todorović smršala tokom izolacije

Iako je odlučila da vanredno stanje i period izolacije provede u roditeljskom domu u Kruševcu, nije se opuštala već se pridržavala propisanog jelovnika. Uspela je da odoli svim ukusnim jelima koje je pripremala njena mama, a u organizam je unosila samo zdrave namirnice.

‒ Najviše sam smršala tokom samoizolacije. Imala sam vremena da se detaljno posvetim pravilnoj ishrani ‒ rekla je Todorovićeva i istakla da sada ne može ni da zamisli da pojede nešto što je ranije redovno konzumirala.

Prošle godine lepa Milica Todorović našla se u problemu jer se proneo trač da joj je zdravlje ugroženo i da joj je najveći problem napravila štitna žlezda. Kada se takva vest pojavi, ona se kroz medije nadogradi i ako se tome ne stane na kraj, obično sve poprimi mnogo veće razmere i postaje problem. Iz tog razloga Milica je odreagovala i preko „Instagrama“ objavila poruku da u toj priči nema istine.

‒ Molim vas… nemojte se igrati ozbiljnim stvarima i prizivati mi neko zlo… Bolest je ipak nešto što je vrlo ozbiljna tema, a ja, Bogu hvala, nisam bolesna. Nemam nikakve bolesti. Živa sam i zdrava – poručila je tada Milica.