Glumac Tom Kruz (57) spreman je za ulogu o kojoj danima bruji svetska štampa. Naime, zbog pandemije korona virusa filmska industrija bila je prinuđena da se na neko vreme zaustavi. Svetski poznati glumci napustili su snimanja velikih projekata i zatvorili se u svoje domove.

Ipak, ni to nije sprečilo Toma Kruza, junaka dugovečnog serijala „Nemoguća misija“, da se pripremi za ulogu života. Holivud do sada nije imao prilike da prikaže ovakav film, čije će se snimanje raditi van studija, čak i van planete Zemlje. I to doslovno.

Da će Tom Kruz biti deo ogromnog projekta koji spremaju Holivud i NASA nedavno je potvrdio i Džim Brajdstin, jedan od vodećih ljudi ove svetske agencije.

‒ NASA je uzbuđena što sarađuje sa Tomom Kruzom na filmu u Svemirskoj stanici. Potrebni su nam popularniji mediji da inspirišu novu generaciju inženjera i naučnika kako bi ambiciozni planovi NASA-e postali stvarnost ‒ napisao je Brajdstin.

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 5, 2020