Danijel Krejg u nastavku filmskog ostvarenja „Džejms Bond“ umesto opasnim špijunskim radnjama baviće se jednom sasvim drugačijom ulogom. Kako prenosi strana štampa, popularni glumac postaće tata. Krejg će u nastavku velikog filmskog hita saznati da ima petogodišnju ćerku Matildu, koju je dobio sa Medlin Svon. Tako će veliki zavodnik i šmeker u nastavku „No Time To Die“ poneti i laskavu titulu oca.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Daniel Craig Official (@danielcraig.offical) дана 10. Апр 2020. у 8:09 PDT

Ove informacije su potvrđene, a Danijel Krejg je oduševljen scenarijem.

‒ Da, istina je. Bond je otac. To je jedina stvar koju obožavatelji franšize nikada ne bi očekivali ‒ rekao je izvor za strane medije i dodao da sada otvara novu stranu. ‒ Bond je uvek svojim šarmom uspevao da osvoji srca brojnih lepotica, naizgled bez posledica. To što Džejms postaje otac otvara novi svet drame i razvija novu priču. Kad Bond sazna da ima dete, to je sastavni deo scenarija. Šokantno je i prepuno obrta.

Međutim, iako će biti reči o njegovom ljubavnom životu i ulozi oca, film će imati i druga iznenađenja propraćena upravo situacijom oko korona virusa. Tako će se Džejms boriti protiv pandemije.

‒ Nije baš „Covid-19“, ali je slično tome ‒ zaključio je izvor.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Daniel Craig Official (@danielcraig.offical) дана 13. Мај 2020. у 11:26 PDT

Danijel Krejg poslednji put u ulozi agenta 007?

Otkako je počelo snimanje nastavka legendarnog filma, počela su i nagađanja da li će Danijel Krejg ovim filmom reći zbogom Džejmsu Bondu. Ipak, posle mnogo frke, promene reditelja, priče da bi Bond trebalo da umre na kraju filma, a onda i povrede članka Danijela Krejga, snimanje filma „No time to die“ konačno je završeno.

Prošle godine najavljivano je da će publika moći da pogleda „No Time To Die“ već ovog proleća, ali je usled pandemije korova virusa sve moralo da bude pomereno. Tokom snimanja poslednje klapne prošle godine, vidno raspoložen Danijel Krejg dao je izjavu za medije koja je samo podgrejala sumnje da je on poslednji put zaigrao Džejmsa Bonda.

– Neću dugo, pošto sam veoma pijan, ali ovo je bilo najdivnije iskustvo koje sam ikada imao. Svi ste uradili odličan posao i ne bih mogao da budem ponosniji što sam radio sa svima vama – rekao je Danijel Krejg ekipi filma na proslavi.

Ukoliko su glasine tačne, ovo bi trebalo da bude poslednji put da Krejga gledamo u ulozi tajnog agenta 007. Ko će ga naslediti, saznaćem uskoro.