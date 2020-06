Petar Strugar raskid sa pevačicom Milicom Todorović do sada nije želeo da komenariše u javnosti. Sva pisanja medija da je razdvojenost usled korona virusa doprinela njihovom prekidu glumac i pevačica nisu želeli ni da potvrde, ni da demantuju. Sve do sada…

‒ Milica i ja smo okončali vezu. Ništa ružno se nije desilo među nama, niti će se desiti. Korona nije doprinela tome. Razlog za prekid veze su najstandardniji ljudski odnosi i sve što oni nose. Milica je fantastična osoba. Povremeno smo u kontaktu ‒ ekskluzivno za magazin “Gloria” otkrio je Strugar i tako stao na kraj glasinama da nekadašnji par nije u dobrim odnosima.

Petar Strugar – Raskid niko nije očekivao

Kada je prošle godine isplivala informacija da su glumac Petar Strugar i pevačica Milica Todorović u emotivnoj vezi, javnost je bila oduševljena. Ljubav je planula slučajno, na snimanju Miličinog novog spota.

‒ Nije tačno da sam ga ja smuvala, konj nas je smuvao. Konj kao životinja. Ja sam snimala spot za pesmu „Ljubav manje“ i bio mi je potreban konj. Tražila, tražila i onda su ljudi iz produkcije rekli da su ga našli. To je konj Petra Strugara, meni ni na pamet nije padalo da se zaljubljujem i da mi se neko dopadne. Tako da, eto, došao na snimanje, upoznala Petra, upoznala konja, a sad je već zajednički konj (smeh). To je miraz. Sve sam ja uredno platila. Bilo je tu nekih doskočica koje nisu za televiziju, ali jako je duhovit i to je ono što me je privuklo, definitivno su nam se šifre poklopile ‒ rekla je početkom godine vidno srećna Milica.

Iako su uživali u svojoj ljubavi i započeli zajednički život, vreme je pokazalo da nisu jedno za drugo. Petar se nedavno iselio iz Miličinog stana na Novom Beogradu i svako je krenuo svojim putem.

Petar Strugar raskid nije pokvario životne planove

Glumac je nedavno proslavio 32. rođendan, ali nije pravio veliku žurku već je okupio nekolicinu prijatelja na svom salašu. Takođe se osvrnuo i na to što dosta vremena provodi sa koleginicom Hristinom Popović, koja je takođe bila na njegovoj mini-proslavi.

– Za rođendan nisam planirao ništa posebno, jer nisam želeo da organizujem veliku proslavu. Nekoliko prijatelja me je posetilo u konjičkom klubu na salašu i tu smo se družili. Hristina mi je bila u gostima i to me je baš obradovalo. Nas dvoje smo u prijateljskim odnosima još od filma u kome smo se odmah razumeli. Neki ljudi se prepoznaju na klik i ta prijateljstva traju zauvek. Takvo je i naše. Mi smo kao rođaci, skoro kao članovi familije ‒ objasnio je Petar.