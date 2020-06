Jahta Rafaela Nadala stigla je kao luksuzni poklon za teniserov 34. rođendan. Jedan od najuspešnijih tenisera na svetu proslavio je nedavno svoj rođendan, a sada je odlučio da sebe počasti poklonom vrednim pet i po miliona evra.

A post shared by Rafa Nadal (@rafaelnadal) on Jun 3, 2020 at 5:59am PDT

View this post on Instagram

Reč je o luksuznom plovnom vozilu na kome se teniseru može pridružiti čak dvanaestoro ljudi, što je sasvim dovoljno za intimnu žurku i pravi letnji odmor. Jahta Rafaela Nadala proizvodi se u dve verzije sa dva motora od po 1200 konjskih snaga ili sa nešto slabijim motorima. Luksuzna jahta dugačka je 24.4 metra, što je čini veoma prostranom i pogodnom za višednevno uživanje na moru.

Glavni apartman okrenut je prema pramcu, poseduje kupatilo, garderober i sto. Cela soba okupana je suncem jer je sa svih strana oivičena velikim staklenim prozorima. Glavni salon otvara se na širokom krmenom kokpitu i svojevrsna je kombinacija prostranog salona za ručavanje i opuštanje. Sve je upotpunjeno velikim šankom i brojnim mestima za sedenje, tako da teniser uvek može da uživa u društvu porodice i bliskih prijatelja.

Rafael Nadal karijeru je započeo u 15. godini, a prvi veliki uspeh doživeo je samo godinu dana posle toga, kada je stigao do polufinala „Vimbldona“. Kako je vreme odmicalo, Rafael Nadal postajao je sve bolji, pa je 2003, sa 17 godina, stigao do 49. mesta na „ATP“ listi i osvojio „ATP“ nagradu „Newcomer of the Year“. Nekoliko godina kasnije postao je prvi tinejdžer sa osvojenom grend slem titulom, što se nije desilo još od čuvenog Pita Samprasa. Već 2008. postao je drugi reket sveta, kada je i počelo njegovo neprestano rivalstvo sa Švajcarcem Rodžerom Federerom. Nešto kasnije ovom dvojcu u večnoj borbi za prvo mesto pridružio se i naš teniser Novak Đoković. Sa 17 osvojenih turnira teniser Rafael Nadal trenutno je drugi na svetu po broju osvojenih titula.