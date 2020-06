Nina Nešković kada poželi da se opusti i razbistri misli posle napornih snimanja, odlazi na Savu, Dunav ili neku nemirniju reku, i prepušta se omiljenom hobiju – kajaku

Često se može čuti da ne umemo da uživamo u lepotama Beograda, da ne koristimo dovoljno izletišta kojima raspolaže glavni grad, a još manje prednost izlaska na dve velike reke. Glumica Nina Nešković, koju je šira javnost upoznala kao Ružicu u seriji “Preživeti Beograd”, jedna je od onih koji slobodno vreme radije provode u zelenilu, nego na asfaltu. Ljubav prema prirodi i sportu, koju neguje od detinjstva, objedinila je na najbolji način. Umesto automobila ili gradskog prevoza koristi bicikl, a kada joj obaveze dozvole, odlazi na reku gde vozi kajak. Da je istinski vešta sa veslom u rukama, uverili smo se prisustvujući njenom treningu na Savi, a potom nam je pričala o omiljenom hobiju koji joj pomaže da zategne mišiće i razbistri misli.

– Kajak sam upoznala zahvaljujući starijem bratu Nemanji, koji se bavi ekstremnim sportovima. Ja nemam izražen avanturistički duh kao on, ali sam dovoljno radoznala da sve probam. Brat je pre deset godina otvorio sportski klub “Wild Serbia”, u okviru kojeg postoji mogućnost bavljenja raznim disciplinama, a na spisku je i vožnja kajaka – kaže Nina.

Na pitanje da li se između nje i ovog malog čamca rodila ljubav na prvi pogled, uz osmeh odgovara:

– Ako ćemo da budemo precizni, bila je to ljubav na prvi zaveslaj. Nije teško zavoleti sport koji podrazumeva višečasovni boravak u prirodi i na svežem vazduhu. Posle vožnje rekom relaksacija je zagarantovana, a kući se vraćate preporođeni. Važno je reći da nije potrebno iskustvo da bi se uživalo u veslanju. Meni je, recimo, odmah bilo jasno da sam našla sport po svojoj meri. Štaviše, toliko brzo sam se saživela sa celom pričom da sam počela da vodim turističke kajak-ture po Srbiji. Veslajući na Drini, Tari i drugim rekama, bila sam u prilici da iz neke sasvim drugačije perspektive vidim sve bogatstvo naše zemlje i uživam u divnim prizorima.

Nina Nešković – Volim vedra jutra i sam početak dana

Interesovalo nas je koliko puta nedeljno je na vodi, kao i da li je lepše veslati sam ili u društvu.

– Na vožnju odlazim kad god mi obaveze dozvole. Volim vedra jutra i sam početak dana, tada je najlepše izaći na reku. Tehnički, da bi se izbegla vrućina i jako sunce, preporuka je da se kajak vozi rano ujutru ili predveče, posle 17 časova. Rado vozim i na Dunavu i na Savi, a kad imam vremena, kao vodič tamo vodim sve koji žele da se oprobaju u kajaku i upoznaju naš grad sa reke.

Najlepše fotografije prave se na Galijašu. To je bukvalno močvara na Dunavu, preko puta Kalemegdana, do koje se od polaznog odredišta vesla najmaje 15 minuta. Najsrećnija sam kada vidim oduševljena lica ljudi koji su otkrili nešto novo, kao i polaznika koji su već posle prve vožnje shvatili da to nije ni teško, ni opasno. Retki su dani kada se na vožnju uputim sama, ali dešava se i to. Tada sebi obavezno zadam neki cilj, pa treniram i mentalno i fizički. Ipak, sve je bolje u društvu.

Neophodna oprema podrazumeva kajak, vesla i prsluk za spasavanje. Ukoliko ste rekreativac, nema potrebe da sve to kupujete, jer klubovi pružaju mogućnost iznajmljivanja. S tim u vezi, za početnike je organizovana takozvana kajak-rekreacija. Treninzi su svakog dana, u različitim terminima, i traju oko sat i po. Oni veštiji mogu da iznajme kajak za individualne obilaske, bez vodiča ili trenera. Kao iskusna kajakašica, Nina je uvek raspoložena da podeli neki koristan savet i odgovori na znatiželjna pitanja. U tome, kaže, istinski uživa. Koji su preduslovi za bavljenje ovim sportom i postoji li mogućnost povrede?

– Prednost i lepota ovog sporta ogledaju se u tome što se njime mogu baviti svi ljubitelji prirode, bez obzira na to koliko godina imaju i u kakvoj su formi. Neplivači se, logično, osećaju nelagodno, ali čak i oni mogu opušteno da veslaju, pod uslovom da obavezno stave pojas za spasavanje i slušaju savete instruktora. Ljudi se najčešće plaše prevrtanja čamca, ali to je više psihološki nego realan strah. Na sporim rekama nema mesta bojazni, ništa loše ne može da se dogodi. Kajakaš se u opasnoj situaciji može naći samo zbog svog nemara, ukoliko ne poštuje pravila rečnog saobraćaja.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Nina Neskovic (@neskovicnina9) дана 23. Мај 2020. у 5:11 PDT

Nina Nešković – Ljubav na prvi zaveslaj

S obzirom na to da je dovoljno iskusna i spretna, Nina se rado hvata u koštac i sa izazovima.

– Najuzbudljvije mi je na Ibru. To je brza reka, prepuna iznenađenja koji dižu adrenalin. Ljubitelji ekstremnih sportova znaju da je tamo zagarantovana avantura. Naša zemlja je prelepa, posebno sa vode, pa bih svima preporučila da odu na Drinu ili Uvac. Neće se pokajati. Iako kajak obožavam, za sada se samo rekreativno time bavim. Takmičenja zahtevaju ozbiljnu posvećenost, a pošto nemam dovoljno slobodnog vremena, nemam ni ambicije u tom pravcu.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Nina Neskovic (@neskovicnina9) дана 9. Мај 2020. у 5:41 PDT

Osam kilometara, koliko obično pređe tokom jednog treninga, mladoj glumici pomažu da bude u dobroj kondiciji, koja joj je u poslu i te kako potrebna. Snimanja se nekada oduže, traju i čitav dan.

– Koliko god da su mi prijale izolacija i pauza od obaveza, uželela sam se posla i kolega, tako da se neizmerno radujem nastavku rada na seriji “Preživeti Beograd”. Proteklih nedelja trudila sam se da što ređe uključujem televizor, ali sam sve epizode odgledala kasnije, onlajn. Ni sama ne znam šta će se dešavati do kraja, odnosno kako će se završiti Ružičina beogradska priča, ali želim da verujem da će sve biti dobro.