Miloš Avramović reditelj hit-filma “Južni vetar” u detinjstvu je želeo da postane crtač stripova, a kada bi snimao ostvarenje o svom životu, bila bi to akciona komedija

Može li se reći da je “Južni vetar” vaša profesionalna lična karta, budući da vas po tom projektu najviše poznaju?

– Trenutno jeste. I lična karta, i vozačka dozvola, i pasoš. Dugo sam u ovom poslu, radio sam na velikim i uspešnim projektima, ali sa pozicija koje nisu toliko medijski interesantne. “Južni vetar” je moje “čedo”, autorski projekat koji je postigo veliki uspeh, logično je da osim glumaca i mene malo zakači taj “hajp”. Ali, imam još neke priče koje trenutno razvijam, tako da će se to u budućnosti verovatno menjati.

Da li su komentari i kritike koji su pratili prvu sezonu bili u skladu sa vašim očekivanjima ili je, ipak, bilo i nekih iznenađenja?

– Postoji neki moj krug ljudi do čijeg mi je mišljenja stalo i čije savete ili predloge često prihvatim. Dalji komentari ili kritike me ne zanimaju. Kada istrčite na teren i igrate pred velikom publikom, možete da očekujete svašta, i na to sam uvek spreman. Kao što me zvižduci ne dotiču, tako sebi ne dozvoljavam da me ponesu aplauzi. Bitan je samo rezultat na kraju, to se pamti, a moj cilj je uvek osvajanje prvenstva.

Poslednja epizoda tek što se završila, a gledaoci su počeli da se raspituju šta će se dešavati u nastavku. Shvatate li to kao kompliment?

– Svakako. Ne znam kako bih to drugačije mogao da shvatim. To znači da smo publiku dovoljno “uvukli” u život naših junaka, da se desila ljudska, emotivna i intimna veza.

I, šta nas čeka u nastavku?

– Čeka nas film “Južni vetar 2 – Ubrzanje”. Uzbudljiva i dramatična priča, prava bioskopska. Dižemo lestvicu u svakom smislu, ali ne mogu više da otkrivam, da ne pokvarim avanture i iznenađenja koja očekuju publiku.

Šta vi za svoju dušu volite da pratite na televiziji?

– U poslednje vreme isključivo serije. Kada uključim televizor, idem samo na platforme kao što su „Netfix“ i „HBO“. Drugi oblik televizijskog programa ne pratim. Kada se prikazivao “Južni vetar”, gledao sam ga samo kao odgovorno lice, da nema nekih tehničkih problema i propusta u emitovanju.

Kada biste imali neograničen budžet, kog glumca biste odmah pozvali?

– Ima ih više. Kada bih imao projekat za njih, to bi bili Erik Bana, Rajan Rejnolds i Franses Makdormand.

Da li vam je čitava ova situacija oko korone inspirativna za neki budući film?

– Iskreno, nije. Mislim da je dovoljno filmova snimljeno na tu temu još pre nego što se desila pandemija. Virusi su se zvali drugačije, ali svi uzroci, problemi, rešenja i ljudske drame su obrađeni. Ono što nas najverovatnije čeka su ostvarenja koja se bave teorijama zavere i nagađanjima.

Koji film ste najviše gledali i mogli biste opet?

– “Veliki Lebovski”.

Da li ste ranoranilac ili bolje funkcionišete u večernjim satima?

– Ranoranilac sam, ali bolje funkcionišem uveče.

Sa kim pijete prvu jutarnju kafu?

– Sam. Uglavnom u kolima na putu do kancelarije. To je trenutak kada mogu da razbistrim glavu, uživam u muzici i spremim se za gužvu i obaveze koje me čekaju.

Koga ste poslednjeg zapratili na „Instagramu“?

– Ne sećam se. Ne vodim evidenciju.

U kom kućnom poslu ste bez konkurencije?

– U spremanju doručka.

Šta biste zabranili da možete?

– Ništa. Već ima previše zabranjenih stvari.

Koliko traje vaše najduže prijateljstvo?

– Skoro trideset godina.

Da li je Miloš Biković trenutno naša najveća filmska zvezda?

– Bez konkurencije. Potpuno zasluženo.

Imate li rediteljsku stolicu na kojoj piše vaše ime?

– Nemam. Možda je još nisam zaslužio. Ima nekih kolega koje prvo naprave “stolicu”, a kako će da ispadne to što rade manje je važno.

Otkrijte nam neku tajnu o glumcima generalno?

– Nesigurni su i osetljivi, mada to i nije neka tajna. Možete u sekundi da im srušite samopouzdanje, iako to generalno važi za skoro sve umetnike.

Postoji li pesma uz koju lomite čaše?

– Ne postoji. Nikada mi nisu bile jasne te emocije koje se čuvaju samo za kafanu, alkohol i muziku. Opasne su, kao kada kobru izmamite muzikom. Može da ujede ili vas ili nekog od posmatrača. Ako lomite čaše, računajte da nekog možete da posečete. Bukvalno ili figurativno.

Koji je vaš skriveni talenat?

– Crtanje. Kao dete maštao sam da jednog dana postanem strip-crtač. Mada, nikad nije kasno.

Da li pamtite snove?

– Ne, ali uglavnom su živopisni i uzbudljivi. Brzo ih zaboravim, kao viceve.

Hoćete li ovog leta ići na more?

– Ako bude moguće, idem sigurno. Zbog obaveza nekoliko godina nisam letovao sa sinom i mnogo mi je žao zbog toga. To ne može da se nadoknadi. Dozvolio sam poslu da mi mnogo toga oduzme, ali to će se promeniti.

Postoji li osoba od koje biste tražili autogram?

– Ne. Ni kao dete nisam imao tu potrebu i takav odnos prema poznatim ličnostima.

U kojim situacijama prvo izbrojite do deset?

– Moje “prokletstvo” je što ne brojim, već odmah reagujem. Skoro bez kočnica. Uglavnom kažem nešto što ne mislim.

Da je vaš život film, kog žanra bi bio?

– Akciona komedija.