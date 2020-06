Monika Seleš, od davnih dana kada je reketom većim od nje slala lopticu preko kanapa zategnutog između automobila na parkingu jednog od novosadskih Limana, pod budnim okom oca Karolja, pa do 19. rođendana osvojila je čak osam grend slem titula. Bila je čudo od deteta koje je ispisalo nove stranice istorije “belog sporta” postavivši rekorde koji su i danas nedostižni. Dovoljno je pomenuti da je tri i po godine provela na vrhu „WTA“ liste bez prekida i da je najmlađa teniserka koja je pobedila na “Rolan garosu”.

A onda je, u trenutku kada smo verovali da je ceo svet njen i da je čeka nestvarna karijera kakvu niko pre nije doživeo, zaustavljena u igri, vremenu i prostoru. Prošlo je 27 godina od nesrećnog četvrtfinala u Hamburgu koje je zauvek promenilo lice sporta i život Monike Seleš. Rivalke nisu uspele da savladaju veliku šampionku. Nož u njenim leđima, nažalost, jeste.

I loved playing in the Sports Goofy junior tournament every year pic.twitter.com/G0VpLlG9dw — Monica Seles (@MonicaSeles10s) April 7, 2017

Da je sudbina htela drugačije, ili da su mere obezbeđenja u nemačkom gradu bile bolje, danas Malo Mo ne bi bila jedna od najboljih teniserki svih vremena, već najbolja teniserka svih vremena. U to nema nikakve sumnje. Ona se vraćala na teren… Čak joj je pošlo za reketom da osvoji još jedan grend slem, ali taj drugi “život” snažno je obeležio posttraumatski sindrom od koga se nikad nije oporavila. Na kraju joj je bilo lakše da odustane. Tek ponekad, kad odluči da nakratko napusti svoju „tvrđavu“ na Floridi, odigra po koji egzbicioni meč ili se pojavi na dodeli nagrada, kao prošle godine kada je, u ime organizacije „Laureus“, uručila to priznanje Novaku Đokoviću koji se upravo zahvaljujući njoj i zaljubio u tenis.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Monica Seles Collage (@monicaselescollage) дана 8. Нов 2019. у 12:53 PST

U međuvremenu objavila je autobiografiju i zbirku knjiga namenjenih tinejdžerima, a rešila je i da uradi sve što je morala da propusti dok se profesionalno bavila sportom: studirala je pejzažnu arhitekturu, zaigrala u „Plesu sa zvezdama“, skakala padobranom, u šali je rekla da je postala i sumo rvač jer je u jednom trenutku imala previše kilograma… Ako je verovati američkim medijima, još je u vezi sa tri decenije starijim milijarderom Tomom Golisanom, ali nema nameru da staje na „ludi kamen“.

Iako ima naloge na društvenim mrežama, retko se oglašava. Ipak, osvrnula se nedavno na incident u Hamburgu, uz fotografiju sa lica mesta koja je tada sablaznila čitavu planetu, i komentar:

– Ko bi rekao da će taj 30. april biti toliko tužan…

Možda bi i ova godina prošla bez zvaničnog evociranja uspomena da se, zajedno sa ostatkom sveta, Monika nije našla u izolaciji.

who would of thought that April 30 th would be such a sad and https://t.co/fPcUDUOTBl — Monica Seles (@MonicaSeles10s) April 30, 2020

Monika je pokazala kako provodi dane u karantinu. Uglavnom čita pored bazena, a koristi priliku i da uradi neku vežbu. Drastično mršavija, primetili su mnogi u komentarima.

– Uživam u ovom nedeljnom danu i opuštam se uz jednu od mojih omiljenih knjiga „Breaking back: How I Lost Everything and Won Back My Life“ (Kako sam izgubio sve što sam imao i dobio natrag svoj život).

Iza naslova knjige koji kao da personifikuje njenu životnu priču stoji takođe bivši teniser DžejAr Blejk. Monika je dugo krila kroz šta je sve prolazila posle napada, a potom je u memoarima „Od straha do pobede“ iznela niz veoma potresnih detalja. Devetnaestogodišnjakinji pred kojom je bio čitav svet najstrašnija je bila pomisao da bi život mogla da nastavi bez tenisa. Razgovarala je sa žrtvama nasilja, odlazila na najbolje klinike, meditirala, a spas je tražila i u hrani – u tonama grickalica i činijama sladoleda. To je trajalo sve dok maltretiranje uma nije zamenila maltretiranjem tela.

just planking around pic.twitter.com/iHshZCCcXQ — Monica Seles (@MonicaSeles10s) May 3, 2020

– Kada sam prestala da igram tenis, shvatila sam da konačno imam vremena za sebe. Nije više bilo stresova zbog takmičenja, otarasila sam se eksperata i savetodavaca, zaboravila da brojim kalorije… Prestala sam da tragam za odgovorima van sebe i počela sam da osluškujem tihi glas unutar mene. Odjednom sam shvatila da problem nije u onome što jedem, već u onome što jede mene.

Da je borba sa tim „gastrodemonima“ davna prošlost uverile su nas i ove „karantinske“ fotografije. U 46. godini Monika Seleš izgleda kao da će svakog časa da istrči na teren i pošalje u istoriju Serenu Vilijams, Karolinu Voznjacki i ostala aktuelna imena.