Aleksandra Šulman jedno je od najmoćnijih imena svetske modne scene. Četvrt veka vodila je britanski „Vogue“, koji je pod njenom dirigentskom palicom postigao sve što se može zamisliti u sferi medija. Važila je, kažu, za tek nešto manji strah i trepet od Ane Vintur, a zaslužna je i za neke momente koji su ušli u istoriju: ona je bila ta koja je od Kejt Mos stvorila supermodela i pomogla miljenici nacije Kejt Midlton prilikom izbora venčanice. Dok je njen „milenijumski Vogue“ pokrenuo mini-revoluciju naslovnom stranom u kojoj se čitalac bukvalno ogledao i sticao utisak da je to zapravo njegova fotografija. Industrija mode ima svoja pravila, ali imala ih je i Aleksandra – u njeno vreme magazin se nije bavio dijetama i kozmetičkom hirurgijom, niti je ženama nametao nedostižne standarde.

Nedavno je u svojim memoarima otkrila kako je postala uspešna u svetu u kome je dobar izgled i još bolji stajling osnova svega. U knjigu „Clothes… and Other Things That Matter“ stala je cela njena životna priča, predstavljena kroz sadržaj garderobera. Izračunala je da poseduje ukupno 556 komada odeće, ali je pomenula samo omiljene – 22 kaputa, 37 suknji, 34 jakne, jedan šorts i bezbroj torbi.

Aktivno je učestvovala u kreiranju zlatnog doba mode, mada u luksuzu i glamuru nikad nije toliko uživala kao u najobičnijoj T-majici ili širokim trenerkama. Iako krupna i ne baš skladno građena, a ima i dosta godina – 62, obožava da se slika u bikiniju i da i na taj način pošalje poruku ženama da je najbitnije kako se osećaju u sopstvenom telu.

– Taj osećaj nema nikakve veze sa fizičkim izgledom – govorila je.

Ipak, zbog (glamuroznog) posla svašta je morala da istrpi. Iako se plaši aviona, nalazila je način da suzbije strah kako bi stigla na neku reviju ili sastanak na drugom kraju planete. Patila je od klaustrofobije, agorafobije, napada panike. Sve do svoje 37. godine odbijala je da nosi grudnjak – što nije bio nikakav feministički hir, već joj je jednostavo smetao. A problemi su iskrsavali i kad god je trebalo da se pojavi na nekom kraljevskom događaju gde se podrazumevaju šeširi koje ne podnosi.

Blizak odnos sa poznatima takođe nije svetla tačka njene radne biografije. Iako bi se očekivao od osobe koja je toliko dugo bila na listi najuticajnijih žena u Britaniji, a i šire. Jedva je čekala da se vrati kući, svojoj porodici, da stavi kecelju i posveti se šporetu. No, to joj nije pomoglo za opstane njena ljubav sa Polom Spajkom, sa kojim ima sina Samjuela. Veza sa novinarom Dejvidom Dženkinsom traje duže nego njen prvi brak iako, priznaje, nije verovala da će je uopšte primetiti. Kada su se upoznali, nosila je „nimalo zavodljive“ vrećaste pantalone sa tregerima.