Biljana Tipsarević mama, supruga, kreatorka, žena koja s ljubavlju stvara divne modne kolekcije, ali i s ljubavlju i žarom uživa u svakom danu sa svojom porodicom

Biljana Tipsarević mama po drugi put postala je ovog 22. maja, kada je u porodicu Tipsarević stigao maleni Noa. Biljanina i Jankova ćerka Emili se jako obradovala što je dobila brata, i upravo je ona i odlučila koje će mu ime dati. Iako je, kako je nedavno kreatorka ispričala, to bila žučna rasprava između oca i ćerke.

– Za razliku od Emili, gde smo iz prve odlučili kako će se zvati i nismo imali nikakvih nedoumica, oko imena za sina se u našoj kući odvijala prava debata između ćerke i tate. Priznajem da su mi njihova nadmudrivanja bila smešna i zanimljiva, ali sam od starta bila na Emilinoj strani. Želela sam da odluku donese ona – rekla je Biljana.

Ali, dok je trajalo slatko iščekivanje, Biljana Tipsarević mama nije prestala da bude i Biljana Tipsarević kreatorka. Vredno je radila na svojim novim kreacijama za letnju kolekciju, vešto balansirajući mnoge životne uloge koje svaka žena dobro poznaje.

Nije joj bilo teško da i u poodmakloj trudnoći smišlja, stvara, jer ju je nosila ideja, a i činjenica da će uskoro dobiti novog člana porodice činila ju je još poletnijom.

Biljana Tipsarević majka, kreatorka i “superžena”, kako to postiže?

Kada je nastala kolekcija s obzirom na to da si se nedavno porodila?

– Na kolekciji sam počela da radim još pre korona pandemije. Temelje i osnove sam postavila u vreme zimske sezone, imajuci viziju o tome kako treba da izgleda kolekcija za proleće i leto, te na vreme krenula sa pripremom. Tokom trudnoće sam se manje-više osećala ok, i radila sam bukvalno do poslednjeg dana pred porođaj, kada smo i slikali kampanju za novu kolekciju – započinje priču za naš portal Biljana.

– Kada je počelo vanredno stanje, istog trenutka doneli smo odluku da stopiramo proizvodnju. Prodajni salon sam zatvorila u tom periodu, u želji da sačuvam zdravlje svog tima. Psihički mir i izolacija je u tim trenucima bila ključna. Verovala sam da će sve brzo proći i da ćemo nastaviti tamo gde smo stali, još više motivisani, spremni i odmorni za rad. Tako je i bilo.

– Posle dva meseca krizne situacije ulazimo neizvesno u letnju sezonu. Čak je delovalo da će biti otkazana. Međutim, optimizam je pobedio i prvi zraci sunca probudili su summer vajb. Tako je i moja nova kolekcija nastavila svoj tok sa prvim tragovima svetlosti dana. Nazivom Summerland demantujem činjenicu da je leto otkazano! – Žustro poručuje Biljana Tipsarević mama sa srcem lava.

– Jarke boje – žute, crvene i plave, srž su same kolekcije, dok je nijansa aktuelne lavande noseći kolorit kolekcije. Igre oversize karnera i prugastih printova u boji mora, vode nas na Capri, dok nežni floral printovi i oker nijanse u Južnu Francusku – živopisno objašnjava svoju viziju leta kroz tkanine i boje.

– U maštanju i išćekivanju leta, obilazimo najaktuelnije destinacije kroz lepršave i zavodljive haljine. A koje su praktične da se nose 24/7, bilo uz patike, ravnu obuću ili štikle sa svečanijom stilzacijom. Prugasto platneni kompleti idealni su za tople dane, a njihova praktična primena ogleda se kroz dva stajling principa: machy-machy i mix&mach.

– Iako ne znam koliko ćemo ovog leta putovati i ići na more, što ne bismo leto doneli u naš gardarober – pita se Biljana Tisarević mama koja nosi leto u srcu.

Otkrijte nam neki dobar savet ili trik kako pravilno uskladiti majčinstvo i karijeru, tako da nijedno od ta dva ne trpi.

– Mislim da tu nema pravila. Jer, svi mi živimo različit tempo života, u različitim okolnostima, a pre svega karakterno raznoliki. Svako teba da nađe svoj način, put i formulu sreće i balansa. Moramo probati na više načina, da bismo izabrali onaj najbolji za nas.

Biljana Tipsarević je svoju ljubav prema modi prenela i na ćerku

Da li primećujete kod svoje ćerke osećaj i interesovanje za modu?

– Izuzetno voli da crta, ima smisao za kombinovanje boja. Ona se sama oblači, a ja se apsolutno ne mešam i nikada joj ne biram stvari. Čak i kada kupujemo puštam je da sama bira, da ispolji svoju individiualnost i kreativnost. Često me oduševi kako iskombinuje stvari do najsitnijih detalja, čak ni ja ne bih znala tako da je obučem. Ali, njen karakter to bira i nosi. Pravim joj haljinice, ali ona izabere materijale i boje i kaže kako želi da izgleda.

I za kraj, otkrijte nam koji su vam omiljeni komadi iz vaše poslednje kolekcije?

– Kolekcija se sastoji iz dva segmenta: večernji modeli – koji sadrže luksuzne haljine od najkvalitetnijih materijala i dnevna kolekcija modela od najfinijeg pamuka: To su trendi komadi u kojima ćete izgledati uvek šik i zapaženo.

– Želela sam da za naše devojke napravim pristupačne modele, naročito cenovno. Da su praktični, a koje će moci da da nose tokom čitavog dana, bilo uz patike, ravnu obuću ili štikle za svečanije prilike.

– Svakom modelu sam posvetila veliku pažnju pri izboru materijala, izradi konsktrukcije i odabiru palete boja, i svaki ima svoju primenu. Uvek polazim od toga šta nam je potrbno u gardaroberu: koje su to potrebe savremene devojke i žene. Volim praktičnu i višenamensku primenu svakog odevnog komada – poručila je kreatorka, a vama ne preostaje ništa drugo no da uživate u njenim najnovijim modelima, jer, verujemo da će bar jedan uspeti da vas osvoji na prvi pogled.