Severina Kojić majka je poput mnogih majki. Odana, požrtvovana i tužna kada nije sa onim ko joj je najvredniji u životu – svojim detetom

Od kako je starateljstvo nad sinom Aleksandrom pripalo ocu, Milanu Popoviću, Severina broji svaki dan i sat u kojem je razdvojena od svog najmilijeg dečaka.

Severina je danas objavila snimak izvođenja pesme Rođeno moje s koncerta u Zagrebu koji je održala odmah pošto je odlučeno da njen sin Aleksandar treba da živi s ocem Milanom Popovićem.

Uz emocije koje će vas i putem ovog snimka duboko dirnuti, Seve je poručila:

– Danas je tačno pola godine od nepravomoćnog odvajanja jednog osmogodišnjeg dečaka iz njegovog doma. Sa sinom sam provela u tih šest meseci tačno 29 dana, tačnije 690 sati. U tom ‘ravnopravnom roditeljstvu’ mi je takođe oduzeto 180 sati zbog samoproglašene samoizolacije.

Ovo je moj glas protiv nepravde. Hvala svima u dvorani koji su došli da me podrže i dali mi neverovatnu količinu snage i ljubavi – napisala je Severina koji je taj zagrebački koncert završila u suzama dok je Arena uglas s njom pevala pesmu koju je posvetila sinu.

Podsećamo, Severina se sa sinom susrela početkom maja nakon više od mesec dana razdvojenosti.

Severina Kojić majka jednog osmogodišnjaka je nakon odluke da sina preda ocu izjavila za jedan od medija u Hrvatskoj:

– Sve sam očekivala, ali samo ne ovo. Istina, bojala sam se, pogotovo nakon tog zadnjeg ročišta i to iščekivanje odluke je bilo najgore, ali, sada me više ničeg nije strah. U životu sam doživela dosta stvari zbog kojih sam se najčešće sramila zbog drugih, retko zbog sebe. Ali, to je život i ovo je takođe jedno veliko iskušenje koje ću svakako izdržati jer mom detetu trebam onakva kakva ja jesam, a to je dobra, zdrava i prisebna majka, bez obzira na to što piše u toj presudi. To su samo neka slova i kao što je Tito rekao: Ne priznajem njihov sud, ali ću ga poštovati. Nema mi druge. Ničega se više ne bojim – rekla je pevačica.