Kejt Midlton i princ Vilijam su usled preventivnih mera za suzbijanje pandemije svoju decu, morali da podvrgnu kućnom školovanju. Ipak, iako će se škola petogodišnje princeze i njenog, godinu dana starijeg, brata Džordža potencijalno otvoriti već na leto, njihovi roditelji su odlučili da ih zadrže kod kuće.

Kako prenosi Sunday Times, škola koju pohađaju Šarlot i Džordž nastavu će neometano nastaviti kroz nekoliko meseci, ali očigledno bez ova dva člana kraljevske porodice.

Vilijam i Kejt žele da održe svoju karantinsku rutinu i da što je duže moguće zadrže decu kod kuće i jedno uz drugo. Kako Us Weekly navodi Kejt je zadužena za veći deo obrazovnog programa, ali je i princ Vilijam dobrim delom uključen u ogranizaciju i podučavanje.

Kejt je presrećna što su deca prihvatila karantinske uslove na najbolji mogući način. Džordž pomaže svojoj sestri oko gimnastike i provode čitave sate vežbajući i igrajući se zajedno. Mali Luis im se takođe neretko pridružuje – kaže izvor blizak porodici.

U nedavnom intervjuu za BBC, Kejt je izjavila da joj je ipak ponekada teško da održava kontakt sa ostatkom porodice u izolaciji i to iz jednog razloga.

– Vilijamovi roditelji, kao i moji, žarko žele da vide decu i da malo popričaju sa njima preko video poziva, ali je to kod nas nemoguće. Neću da lažem, ali sa Luisom koji ima dve godine to je neizvodljivo – priznala je Kejt, a princ Vilijam je na to dodao:

– Iz nekog razloga on samo vidi ono crveno dugme na koje se poziv prekida.

Ipak i pored toga, Vojvotkinja od Kembridža se vrlo lako snašla u ulozi najbolje mame na svetu. Vikendom, kada ne uči sa decom, zabavlja ih dekorisanjem kolača, kao i baštenskim poslovima – na najbolji mogući način spaja lepo i korisno.

Princ Vilijam se i sam nedavno požalio na “roditeljske muke”.

– Znate i sami, najgore je vreme oko večere. Raspoloženje zavisi od onoga što je servirano na stolu, zar ne? I uvek je tako. Ako roditelji pred decu stave hranu koju ona vole, večera će proći bez pogovora, no, ako je to nešto što ne žele, to je sasvim druga priča – požalio se tridesetsedmogodišnji princ Vilijam.