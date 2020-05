Princ Hari i Megan Markl su napustili kraljevsku porodicu i započeli novi život kao “svi obični ljudi”, a čitav svet je krivio isključivo glumicu za taj istorijski lom u monarhiji

Ipak, izgleda da je Istina sasvim drugačija: Šuška se kako je ceo Megxit zapravo pokrenuo sam princ Hari, a ne Megan Markl!

Iako je javnost, otkako su u januaru i to putem društvenih mreža objavili da napuštaju kraljevsku porodicu, bila uverena kako iza svega toga stoji američka glumica, prava istina je – ako je suditi po najnovijim pričama – sasvim drugačija.

Sudeći prema poslednjim medijskim napisima, iza celog Megxita i odluke da napuste kraljevsku porodicu i započnu život daleko od Londona i svih članova porodice na kraju je stajao sam princ Hari. Megan Markl je bila okrivljena za sve kako se do sada nagađalo. Zato ne čudi kako mu se ni najmanje ne sviđa izraz ‘Megxit’. Sam izraz insinuira kako je njegova supruga bila “upravljačka” snaga celog procesa.

– Upravo ta reč ‘Megxit’ je od početka ljutila princa Harija. Jer, zbog nje se čini da je odluka da napuste kraljevsku porodicu potekla od Meghan.

Ali, u stvarnosti, tu odluku doneo je upravo princ Hari. A knjiga (‘Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family’, koja će izaći 12. avgusta) će to i da potvrdi, ali i objasni zašto je do toga moralo da dođe – otkrio je izvor blizak princu Hariju i Megan Markl.

Prema rečima neimenovanog izvora, Hari je bio dugo vremena bio nesrećan, a Megan je samo nakon njegove odluke stala uz njega. Princ Hari je sam doneo tešku odluku o napuštanju porodice.

Posle svega, tročlana porodica prvo se smestila u Kanadi, da bi sada svoj novi dom pronašli u Los Anđelesu, u luksuznoj vili.

Otkako se venčao sa američkom glumicom Megan Markl, pritisak javnosti na princa Harija postao je nepodnošljiv. On je uvideo da novinari ne prezaju ni od čega kako bi što više zaradili na njihovoj intimi. Znajući kakvu je medijsku torturu trpela njegova pokojna majka, princeza Dajana, Hari nije želeo da njegov sin i supruga prolaze kroz isto.

Nakon veridbe sa Megan Markl, u Britaniji je vladalo podeljeno mišljenje: da li je neafirmisana i razvedena američka glumica dostojna da postane deo kraljevske porodice. Princ Hari se nije obazirao na spekulacije i negativne komentare, već se oženio voljenom ženom.