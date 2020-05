Izgledajte mršavije za samo nekoliko trenutaka, i to bez dijete i napornog vežbanja. Zvuči zaista neverovatno, ali je i te kako moguće.

Svakako su zdrava ishrana i redovno vežbanje najvažniji ako želimo da izgledamo vitko. Međutim, uz nekoliko trikova prilikom odabira garderobe, šminke ili frizure takođe možete da izgledate mršavije.

Period vanrednog stanja, koji je doneo izolaciju, doprineo je da se mnogi od nas sada žale na višak kilograma. Kako nam se bliži i leto, borba sa kilogramima sve je jača. Zato, ukoliko niste pobornik teretane i napornih treninga, ne preostaje vam ništa drugo nego da se okrenete dobrim, starim „beauty“ trikovima. Oni neće učiniti da izgledate mnogo mršavije, ali će sigurno sakriti onaj višak od kilogram-dva.

Izgledajte mršavije – Obratite pažnju na frizuru

Jedan od najvažnijih „beauty“ trikova je odabir frizure. Ako želite da izgledate vitkije, izbegavajte kratku kosu. Žene okruglog lica i sa naglašenom vilicom trebalo bi da izbegavaju dužinu do brade. Optimalna dužina kratke frizure trebalo bi da bude na pola puta između brade i ramena, a duge preko ramena do polovine leđa. Preporučuje se slojevito ošišana kosa jer ona omekšava crte lica, dok ravna frizura jednake dužine lice čini okruglim i naglašenim.

Iako su vrlo popularne, šiške nisu za svakoga. Profesionalni frizeri upozoravaju da bi ravne i guste šiške trebalo da izbegavaju žene četvrtastog i okruglog lica, jer ga one dodatno proširuju. Ali, to ne znači da bi trebalo u potpunosti da se odreknete šiški. Naprotiv, stepenaste šiške ili one nešto duže, koje se na krajevima lica stapaju sa ostatkom kose, odličan su izbor.

Iako frizeri preporučuju da kosa ima prirodan pad, poigravanje sa razdeljkom vrlo je važno. Žene srcolikog i okruglog oblika lica trebalo bi da izbegavaju razdeljak po sredini i da isprobaju onaj na stranu jer to će im vizuelno izdužiti lice. Ako vašoj kosi nedostaje volumen, razdeljak napravite na stranu, ali suprotnu od prirodnog smera rasta kose.

Izgledajte mršavije – Šminka čini čuda

Kada je o šminki reč, birajte potpuno neutralne tonove rumenila i bronzera da biste vizuelno i suptilnim konturama smanjili obim lica, piše „Wall“.

Preplanuo ten uvek je pun pogodak. Kada su „beauty“ trikovi u pitanju, on doprinosi vitkom izgledu jer osunčana koža izgleda elastičnije i zategnutije.

Uz minimalan trud, pravilnu ishranu, nekoliko jednostavnih „beauty“ trikova i, naravno, širok osmeh, ovog leta bićete prava zavodnica gde god da se nalazite.