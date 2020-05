Kad su poslednjeg ponedeljka u aprilu otvoreni frizerski saloni, mnoge žene obradovale su se kao da su dobile ako ne sedmicu, onda bar šesticu na „lotou“. Tri dana kasnije pitali smo Jelenu Jovanović Srnu, jednu od najpoznatijih beogradskih frizerki, kakve je posledice karantin “ostavio” na njene klijentkinje. Objasnila nam je da je ovaj period kosi jako prijao, naglašavajući da je dovoljno da je ne feniramo neko vreme, pa da joj već bude bolje. Oslobođena tretiranja kosa se oporavila, ali su zato neke šiške “stradale”.

– Kad život u tolikoj meri postane drugačiji, pa još u neželjenom smeru, normalno je da poželiš da promeniš bar ono što možeš. Tako su mnogi sami posegnuli za makazama. Ne mogu da zamerim ženama koje friziram što su to radile kad ni ja nisam odolela. Nedelju dana pred početak vanrednog stanja odsekla sam šiške do pola čela. Umesto da ih spustim da izrastu, dok sam bila na selu ponovo sam ih ošišala, i to „kućnim“, a ne frizerskim makazama. (smeh) Najveća nevolja sa prekratkim šiškama je što se situacija ne može popraviti, već možemo samo da čekamo da porastu.

Budući da ovih dana mnoge žene žele da promene i boju kose i frizuru, pitali smo Srnu šta će ovog leta biti u trendu. Pre nego što je prešla na priču o brojnim novitetima, kojima se mnogo raduje, pomenula je skraćivanje krajeva, uz opasku da je lepo kad cveta cveće, ali ne i kosa.

Leto u kosi – Kolorit

Nosiće se asimetrični bob, a divno je što, baš kao i klasičan bob, dobro izgleda na raznim tipovima kose. Ovim načinom šišanja dobijate veliku mogućnost oblikovanja. Kod asimetričnog boba kosa je kraća sa leđne strane, a duža u predelu lica, ali ukoliko ste dovoljno hrabri za ekstremniju asimetriju, može da bude i znatno kraća sa jedne strane lica. Na sve ovo mogu da se dodaju meki, ali strukturirani talasi.

Šiške se nose u retro varijanti, a vraćamo se u sedamdesete. Duže su i razdvojene po sredini razdeljka, nose se uz blago i talasasto uvijenu kosu. Dakle, eto dobrih vesti za žene koje su ih skratile u karantinu.

Ovog leta biće aktuelne tople, intenzivne boje. A na kosi će se prelivati zlatasti i crvenkasti sjaj. Kremasti medplavi tonovi slažu se sa svakim tenom, naročito kad pocrnite na suncu. Osim toga, ove nijanse su praktične jer se lako održavaju

Zlatnoplavi tonovi osvojiće plavuše. A u narednim mesecima viđaćemo ih i na mnogima sa tamnim korenom – “root shadow”.

Ukoliko bismo morali da izdvojimo dominantni trend za ovu godinu, onda je to čokoladna podloga sa karamel pramenovima. Veoma je privlačna, lako se uočava, a istovremeno je suptilna.

„Strawberry blonde“, koja je bila aktuelna pre tri godine, vraća se u kosu. Nosiće se i najblaže varijante crvene – od bogatih nijansi bakra, preko vina i svetlog rubina. Ovi tonovi dominiraju svetskom scenom.

Brinete uživaju u „espresso“ braon nijansama, kao i u tamnobraon tonovima koji su na korak do crne, ali sa mnogo sjaja.

Leto u kosi – Oblik

Kad je reč o oblikovanju kose, akcenat je na volumenu i razbarušenosti. Takve frizure mogu da se naprave bez mnogo truda, uz pomoć pene ili spreja za teksturu, kao i preparata koji daju efekat morske soli na plaži, a nekad moramo da pribegnemo i presama ili figaru. Dakle, formula glasi – prelomljeno, malo čupavo i neobavezno.