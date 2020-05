Tek što se izabranica Breninog najmlađeg sina Viktora doselila u njihov porodični dom na Bežanijskoj kosi, Živojinovići imaju novi razlog za slavlje.

Pre nekoliko dana, glavna vest je bila da je najmlađi Brenin i Bobin sin u ozbiljnoj vezi sa Sandrom Miljković, sa kojom je otpočeo život pod zajedničkim krovom. Danas folk diva i nekadašnji teniser imaju novi razlog za radost – njihov najstariji sin Stefan proslavlja 28. rođendan.

View this post on Instagram A post shared by Lepa Brena (@lepabrenaa) on May 21, 2020 at 7:42am PDT



–Srećan rođendan našem prvencu Stefanu Živojinoviću. Od dana kada si se rodio uneo si posebnu ljubav i novi smisao u moj život. Želim ti ispunjenje tvojih snova, jer si to i zaslužio! – napisala je Brena.

Krajem juna 2019. godine Stefan se preselio u svoj stan

Kako je u razgovoru za „Hello!“ otkrio, mlađi brat Viktor najvažniji mu je i najdraži gost.

– Često dolazi kod mene, ali zna i kada treba da ode, pa se odlično slažemo. (smeh) Veoma smo vezani, poveravamo se jedan drugom i fantastični smo saveznici. Ne kaže se džabe da je porodica najbolji prijatelj. Potpuno se slažem sa tim. Niko vam više neće pomoći i bolje vas posavetovati od najrođenijih.

I dok većina njegovih vršnjaka smišlja različite taktike ne bi li osvojili osobu koja im se dopada, u njegovom slučaju situacija je sasvim suprotna.

– Iznenađuje me šta sve devojke rade da bi privukle moju pažnju. Ja uvek jasno stavim do znanja kada mi se neko dopada, pa do sada nisam morao da činim neke ludosti kako bih osvojio devojku koja mi se sviđa – kaže stariji sin Lepe Brene koji, iako porodica može sve da mu omogući, smatra da to nije rešenje i ne želi da zavisi od pomoći svojih roditelja.

– Ono što prvo treba jeste da si stabilan, ostvaren i da si finansijski nezavisan od roditelja, da ti možeš to sam da izguraš. Ne bih mogao da podnesem činjenicu da mi roditelji daju pare za pelene. Zato i ne razmišljam o tome, gledam da što više radim i ostvarujem, čak i van ovog posla. Koliko-toliko sam nezavisan, ali nije to – to. Uvek je daj još, nije to alavost, ali prosto takve su ambicije, svako hoće najbolje za sebe – ispričao je nedavno Stefan za „Scenu“.

Stefan Živojinović traži devojku koja neće biti sa njim iz koristi

Stefan Živojinović, prvenac folk dive Lepe Brene, san je mnogih devojaka. Mlad, lep, zgodan, uspešan, a kako je odnedavno krenuo stopama svoje majke i upustio se u muzičke vode, popularnost mu svakim danom sve više raste. Svi njegovi aduti na devojke deluju kao magnet, ali ovaj dvadesetosmogodišnjak ipak nema devojku.

– Devojku nemam. Tražim nekoga ko mi odgovara i ko je stvarno sa mnom. Treba da osetim da je to prirodno i da nije iz neke koristi, to je ono što mi zasmeta i na šta se ježim. Kapiram ja realnu stranu svega i moje pozicije, to je neka, da kažem, moja otežavajuća okolnost – rekao je Stefan nedavno za domaće medije.