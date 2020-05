Melina Džinović ljubav svog života, poznatog pevača Harisa Džinovića, upoznala je sasvim slučajno, a da su suđeni jedno drugom odmah se videlo.

Melina je danas jedna od najuspešnijih kreatorki na našim prostorima, a njene modele nosile su brojne javne ličnosti sa strane i domaće scene. Kao apsolvent prekinula je studije i udala se za tri decenije starijeg pevača Harisa, a posle toga pokrenula je i vlastiti modni brend.

– Nas dvoje smo 24 sata dnevno zajedno i bila bi glupost da nije tako, jer odlično funkcionišemo. Mi smo se jednostavno našli. Bilo je tu svega i svačega u početku, nisam ja lagan čovek, valja me ispratiti, zahtevan sam, ali nisam znao da u meni postoji deo plastelina koji se može oblikovati – rekao je jednom prilikom.

Melina Džinović – Porodica ispred karijere

Melina je 2004. rodila sina Kana, a dve godine kasnije ćerku Đinu. Tek kada su deca porasla odlučila je da se posveti karijeri i postigla veliki uspeh. Njene kreacije nosile su Dženifer Lopez, Paris Hilton, Šeron Stoun, Kejt Bekinsejl i mnoge druge.

– Posao kojim se bavim zahteva vreme i iskustvo. Da sam počela ranije, sigurna sam da bih neuporedivo više grešila. Ovako, izbegla sam mnoge teškoće i razočarenja. Sada, kada sam po godinama najproduktivnija, imam dovoljno elana za rad, jer ga nisam uludo potrošila u mlađim danima – otkrila je Melina Džinović za „Hello!“.

Supruga Harisa Džinovića svojevremeno je pričala da su je brak i majčinstvo učinili toliko ponosnom da je one koji bi joj se obratili sa „gospođice“ ispravljala, uz napomenu da je gospođa.

– Istina je, zaista sam to radila. Majčinstvo, supružništvo i harmonija koju imate u porodici ne mogu se meriti ni sa čim na svetu. Možda pre neku godinu, dok nisam imala posao, to nisam mogla da tvrdim sa potpunom sigurnošću. Međutim danas, kada postižem profesionalne uspehe, sigurna sam da je sve nebitno u odnosu na zadovoljstvo na privatnom planu. Moja najveća sreća dolazi od moje porodice i to se nikada neće promeniti – sa ponosom je istakla kreatorka za naš magazin.

Melina Džinović – Suprug mi je najveća podrška

Kada se ugase kamere i kada izađe iz ateljea, Melina je samo supruga i majka dvoje dece. Iako su u pubertetu, modna dizajnerka ističe da nema problem sa tinejdžerima.

– Ako treba neka pomoć u smislu da vidim da se ne uči ili kada mi se nešto požale, onda zategnem sve pipke, što bi se reklo, pa malo viknem, ali generalno ja nisam majka koja traži sve petice – rekla je Melina prošle godine za „Pink“.

Porodični sklad i poštovanje supružnika kakvo imaju Melina i Haris Džinović ne sreću se tako često.

– Kad me pitaju u čemu je tajna srećnog braka, moj odgovor je uvek isti: ljubav rešava svaki problem. Haris i ja u okruženju imamo mnogo parova čiji je brak lep i funkcionalan. Činjenica je da su razvodi postali svakodnevna pojava. Ali postoje ljudi koji još veruju u zajedništvo – zaključila je Melina Džinović za naš magazin.