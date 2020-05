Goran Ivanišević i njegova supruga Nives ne prestaju da zanimaju javnost otkako su objavili da su u vezi. Vesti da su se verili, zatim venčali 2017. godine, a potom dobili i sina ispraćene su pod budnim okom svih medija u regionu, a takva je situacija i danas.

Goran i Nives ne vole da privatni život pokazuju na društvenim mrežama, pa njihovog sina Olivera, koji će uskoro napuniti dve godine, javnost skoro i da nema priliku da vidi. Popularna radio-voditeljka ponekad objavi neki trenutak sreće, zabeležen u njihovom idiličnom porodičnom životu, ali ne tako često.

Zato je za sve njene pratioce bilo prijatno iznenađenje kada su na „Instagramu“ osvanule preslatke fotografije mame i sina.

– Najvoljenija guza na svijetu – napisala je Nives u opisu slike.

Mama i sin dobili su mnoštvo lajkova i komplimenata, a mnoge je začudilo koliko je Oliver porastao.

Goran Ivanišević – Sijam od sreće

Bivši hrvatski teniser Goran Ivanišević i radio-voditeljka Nives Čanović venčali su se 2017, posle skoro godinu i po dana zabavljanja. Iako je između njih deset godina razlike, izgleda da je ljubav ipak jača od svega, a emocije su one prave. Za Gorana je ovo drugi brak, a možda i poslednji, jer je Nives ona prava.

– Srećan sam, sad je sve super. Napokon sunce sija, a i ja – rekao je Ivanišević posle veridbe pred kamerama „In Magazina“.

Iako su već tada krenula šuškanja da je venčanje zakazano, Goran Ivanišević je kroz osmeh zagonetno odgovorio.

– Nikad ne reci nikad. Videćemo šta život nosi. Prošle godine je bila jedna stvar, ove druga, videćemo što će biti iduće. Za sada sve funkcioniše kako treba i to je najvažnije – rekao je Goran i već posle nekoliko meseci sa lepom Nives stao na „ludi kamen“.

Bivši teniser i radijska voditeljka svadbu su organizovali u tajnosti, a na proslavi je bila prisutna samo najbliža rodbina i prijatelji. Kako su tada pisali hrvatski mediji, zaljubljeni bračni par Ivanišević medeni mesec proveo je u Melburnu.

Goran Ivanišević – Bio sam izgubljen, rođenje ćerke me je spaslo

Goran Ivanišević iza sebe već ima jedan brak. Njegova nesvakidašnja ljubavna priča sa Tatjanom Dragović počela je pre dvadeset godina, kada je Goran ugledao Tatjanu na naslovnici jednog časopisa. U vezi su dobili dvoje dece, ćerku Amber i sina Emanuela. Venčali su se tek 2009. godine, nakon što je u javnosti otkrivena Goranova ljubavna afera sa voditeljkom Vanjom Halilović.

Teniser se tada javno izvinio svojoj partnerki, a par je potom oputovao u Ameriku, gde su se i venčali. Posle niza afera, Goran i Tanja razveli su se u aprilu 2013. godine.

Legendarni hrvatski teniser svojevremeno se u razgovoru za italijanski magazin „Il Sole 24 Ore“ osvrnuo na izuzetno težak životni period iz koga je uspeo da se izvuče zahvaljujući rođenju ćerke.

– Od moje pobede u Vimbldonu prošlo je mnogo godina, ali me ljudi i danas zaustavljaju na ulici i prisećaju se tog 16. gema petog seta. Bolovi u ramenu bili su nepodnošljivi. Rame me toliko bolelo da posle mečeva doslovno nisam mogao da podignem ruku. I posle operacije 2002. stanje se nije mnogo popravilo jer sam i dalje osećao bolove. Odlučio sam da prekinem profesionalnu karijeru, a imao sam 32 godine. Osećao sam se izgubljeno, nisam znao što bih drugo u životu radio. Nestalo je stresa i svega što me pratilo tokom karijere. Srećom, 2003. mi se rodila ćerka i to me je spaslo – iskreno je tada rekao Ivanišević.