Princeza Elizabeta (18), naslednica belgijskog prestola, prijavila se u vojnu školu u kojoj će provesti godinu dana, prenose svi svetski mediji. Na ovaj korak odlučila se kako bi joj školovanje pomoglo da se pripremi za kraljevske dužnosti, saopšteno je danas iz kraljevske palate. Princeza će godinu dana pohađati društvene i vojne nauke u Kraljevskoj vojnoj školi u Briselu, prenose agencije.

Njen otac, kralj Filip, takođe je pohađao istu vojnu školu, tako da je princeza Elizabeta nastavila kraljevsku porodičnu tradiciju.

🇧🇪 The Royal Palace in Brussels has released those three new pictures of Belgian Crown Princess Elisabeth while jogging. Today, the news has been announced that the 18-year old daughter of King Philippe and Queen Mathilde will join the Royal Military Army. pic.twitter.com/ic7I1Lpc1F

— [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) May 20, 2020