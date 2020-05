Katarina Grujić odlučila je da posle dva meseca, koja je provela u izolaciji, okupi najbliže prijateljice na intimnoj večeri i na taj način proslavi 28. rođendan. Iako je navikla da svoj najlepši dan u godini uvek proslavlja uz veliku žurku, ovog puta ona je, iz opravdanih razloga, izostala.

Pevačica se u prelepoj beloj haljini pojavila na jednom od beogradskih splavova i sa osmehom dočekala svoje goste.

– Sebi sam poželela zdravlje, ono što ne mogu da kupim. I ljubav, naravno. Pravim slavlje, mini-večeru za prijatelje. Da nije ovakva situacija, pravila bih za sto ljudi – rekla je, vidno raspoložena, Katarina Grujić za “Kurir“.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели SCANDAL! www.scandal.rs (@scandaltabloid) дана 19. Мај 2020. у 11:27 PDT

Katarina Grujić – Neobičan poklon za 28. rođendan

Iako joj je bilo najvažnije da posle duže vremena vidi nabliže prijatelje, Kaća je dobila i brojne poklone. Tako je na listu darova upisala naslovnu stranu magazina “Vogue”, prelep buket od čak sto ruža, kao i jednu peslatku čivavu. Pevačica je psa dobila od bliskog prijatelja i čitavo veče se nije odvajala od svog novog ljubimca.

Na sinoćnjem rođendanu Katarine Grujić nazdravljalo se do kasnih sati, a veliki broj poznatih ličnosti došao je da sa pevačicom proslavi njen važan dan. Među njima, bila je i pevačica Edita Aradinović, koja je sve oduševila odevnom kombinacijom i novom bojom kose.

Kaća Grujić – Proslava rođendana bez emotivnog partnera

Ove godine Katarina je rođendan dočekala solo, bez emotivnog partnera, ali joj to nije umanjilo sreću. S obzirom na to da je prošle godine iskusila emotivnu prevaru partnera, i za nju saznala tek po okončanju veze, pevačica je sada mnogo obazrivija.

– Za prevaru sam saznala posle raskida, ali šta mogu, bilo pa prošlo. Svako je otišao svojim putem. Da sam u tom trenutku saznala da me dečko vara, ne bih mu oprostila. Što se tiče prevare i sličnih stvari, možda, kažem samo možda, treba da se oproste ako ste dugo u braku i imate decu. Ako ste proveli toliko godina zajedno, to ima smisla, ali u vezi ne bih prešla preko prevare – rekla je prošle godine pevačica za “Blic” i priznala da je zamerila prijateljima što su joj prećutali istinu.

– Neki prijatelji su čak ćutali i krili to od mene. Iskreno se ljutim, da sam ja saznala, odmah bih to rekla svom prijatelju. Ali svi smo različiti. Nekome da kažete, on bi se naljutio. Ja ne bih, ali volela bih da sam na vreme znala s kim imam posla – zaključila je Kaća, koja je sinoć pokazala da za sreću nije potreban i muškarac.