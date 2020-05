Supruga Siniše Mihajlovića Arijana otkrila je detalje iz emotivnog života, koje javnost do sada nije imala priliku da čuje. U intervjuu za italijanske medije pričala je o braku sa našim fudbalskim asom i istakla koliko je Sinišina borba sa opakom bolešću učinila da njih dvoje još više postanu kao jedno.

Pre neko što je srela sadašnjeg supruga Arijana je vodila potpuno drugačiji život. Nekadašnja manekenka i voditeljka kaže da se nikada nije pokajala što je napustila karijeru i posvetila se porodici.

– Sa Sinišom je to bila ljubav na prvi pogled. Napustila sam televiziju sredinom 1995. godine jer je on bio u Sampdoriji, a ja u Rimu i nismo se često viđali – iskreno je započela ispovest Arijana.

Supruga Siniše Mihajlovića – Porodica ispred karijere

U trenutku kada je Siniša sreo ljubav svog života njegova karijera bila je na vrhuncu. Kako bi pratila svog izabranika, supruga Siniše Mihajlovića odlučila je da sve napusti.

– Odabrala sam porodicu i rekla bih da sam dobro izabrala. Siniša me osvojio svojom slatkoćom. Tačno je da je došao na večeru i zamolio mog oca za dozvolu da me zaprosi – ispričala je lepa Italijanka za tamošnje medije.

Zatim je govorila i o Sinišinoj bolesti i podršci koju mu porodica nesebično pruža.

– Ovo su bili teški meseci, sve vreme sam uz njega. Suočili smo se sa tim bez gubljenja kontrole. Moram da kažem da smo jedni drugima dali snagu – rekla je Arijana, koja sa Sinišom ima petoro dece – ćerke Viktoriju i Virdžiniju i sinove Miroslava, Nikolasa i Dušana.

Supruga Siniše Mihajlovića – Ljubav koja nije izbledela ni posle 25 godina

Nekadašnja italijanska TV zvezda i bivša manekenka Arijana Rapaćioni-Mihajlović već 25 godina je u srećnom braku sa Sinišom Mihajlovićem.

Ljubav sa tadašnjom voditeljskom zvezdom na televiziji “RAI Uno” buknula je na prvi pogled i ubrzo su počeli da žive zajedno. Venčali su se 2005. u manastiru u Sremskim Karlovcima, a njihov poseban dan obeležio je human i nesebičan gest. Na pozivnicama koje su poslali prijateljima i porodici naglasili su da ne žele poklone, već da svi koji nameravaju da im nešto daruju pomognu Domu za nezbrinutu decu “Dečje selo” u Sremskim Karlovcima. Po tom nesvakidašnjem, plemenitom gestu mnogi žitelji ovog dela Vojvodine još pamte godišnjicu njihovog venčanja koje je upriličeno na “Vidovdan“.

Siniša i njegova supruga Arijana su pre nekoliko godina ekskluzivno za magazin “Hello!“ pričali o svom odnosu, roditeljstvu, sličnostima i razlikama koje ih spajaju.

Rodom ste iz Vukovara, a veliki deo života proveli ste u Vojvodini. Za ljude sa tog podneblja važi da su smireni. Da li je to tačno i za vas?

Siniša: Rođen sam u ravnici, ali po naravi kao da sam iz nekih masivnijih, brdovitih predela, moj karakter je takav, mada sam se s vremenom malo popravio. Dok sam bio mlađi čini mi se da sam bio eksplozivniji i prgaviji. U to vreme kada su mi govorili da stanem i izbrojim do deset, ja sam brojao do tri, a sada, u ovim godinama, izbrojim do pet. Kako vreme bude prolazilo, doći ću do trenutka kada ću se zaustaviti i udahnuti i zaista ću izbrojati do deset.

Arijana: Mislim da sam mnogo otvorenija i simpatičnija od Siniše, moja priroda je blaga i imam dopadljivije osobine, dok je moj suprug prek i strog, pomalo ljut, ali uvek pravičan i drag.

Da li je teže biti u braku sa Srbinom ili Italijanom?

Arijana: Više mi se dopadaju Srbi nego Italijani. Italijani su mnogo pričljivi i jaki na rečima, ali ne i na delima, dok Srbi manje obećavaju, a više ispune i odlučni su. Srbi su vezani za porodicu, u stvari, ne znam da li sam ja imala previše sreće i da li su svi Srbi takvi ili je samo moj suprug Siniša takav kako sam opisala savršenog muškarca Srbina.