Crveni krst Srbije je za vreme vanrednog stanja pružio humanitarnu pomoć i usluge za preko 200.000 ljudi. Veliku pomoć pružile i najodgovornije kompanije.

Od početka krize izazvane pandemijom virusa COVID-19, Crveni krst Srbije ostvario je 325.904 akcije humanitarne pomoći ka pojedincima kojima je ta humanitarna pomoć bila potrebna. Te akcije ostvarene su uz angažovanje 2.823 volontera i 685 profesionalnih saradnika na svim nivoima organizovanja Crvenog krsta.

Ova organizacija je u uslovima vanredne situacije delovala na lokalnom i na nacionalnom nivou sa 165 lokalnih timova u opštinama i gradovima. Pomoć je bila sveobuhvatna i raznovrsna: od obezbeđivanja rada narodnih kuhinja koje su nedavno opremljene upravo uz pomoć Coca-Cola sistema, a koje su neophodne za život 33.000 korisnika, zatim pomoći starim licima koji su tokom vanrednog stanja bili najugroženiji, pružanja psiho-socijalne podrške građanima kojima je bilo ograničeno kretanje, ali i dobrovoljnog davanja krvi, koje je funkcionisalo i u ovom uslovima.

Predsednik Crvenog krsta Srbije prof. dr Dragan Radovanović kaže da su volonteri Crvenog krsta svakodnevno komunicirali sa građanima, isporučivali im lekove i druge potrepštine i pomagali im da uspostave kontakt sa zdravstvenim ustanovama. Veliku pomoć dobili su i od odgovornih kompanija, a jedna od njih je i Coca-Cola sistem, koja je tradicionalni partner CK.

– Ova kriza je još jednom pokazala da je u teškim vremenima solidarnost najvažnija. Coca-Cola sistem je demonstrirao snagu pravog partnera, koji je među prvima reagovao i pružio pomoć. Zahvaljujući njima već u prvim danima krize bili smo u mogućnosti da svojim korisnicima doniramo proizvode, i da u vozilima koje su nam ustupili prevozimo pakete pomoći. Takođe tu je značajna finansijska pomoć Coca-Cola Fondacije od 200 000 američkih dolara za podršku građanima u Srbiji, koja nam omogućava da realizujemo konkretne aktivnosti i pomognemo najugroženijima. U okviru projekta, obezbeđeno je 4511 higijenskih porodičnih paketa i dezinfekcionih sredstava koji će biti podeljeni u 19 opština, kao i lična zaštitna oprema za volontere. Međutim, ta pomoć ne mora biti samo finansijske prirode, već se ona ogleda i u jednom prijateljskom i ljudskom odnosu koji i nama i najugroženijim građanima, znači. – izjavio je predsednik Crvenog krsta Srbije prof. dr Dragan Radovanović.

U Coca-Cola sistemu kažu da su se uvek vodili idejom da je veoma važno da se uz razvoj njihovog poslovanja razvija i zajednica u kojoj žive i rade. Baš zbog toga njihova podrška nije izostala ni u ovom trenutku, jer kako kažu zajedno smo u ovome.

– Partner smo zajednice više od pola veka i trudimo se da joj budemo podrška, uvek, a posebno u vreme krize. Naše aktivnosti usmerene su prvenstveno na one koji se nalaze na prvoj liniji borbe protiv COVID-19, medicinskim radnicima, vojsci, policiji, volonterima, kao i onima koji su egzistencijalno najugroženiji. Do sada smo pored donacije od 200 000 dolara Crvenom Krstu Srbije donirali i 150 000 litara naših proizvoda za nekoliko hiljada zaposlenih u Kliničkom centru Srbije u saradnji sa Fondom B92, i drugim covid bolnicima širom Srbije kao i pripadnicima policije, zatim obroke za medicinske radnike u saradnji sa Woltom i IT opremu Kliničkom centru Srbije. Sve svoje aktivnosti sprovodimo u partnerstvu sa organizacijama koje su najangažovanije u ovom trenutku. Duboko verujemo da samo zajedno možemo prevazići ovu situaciju i da ćemo iz svega izaći jači., rekao je Svetoslav Atanasov, generalni direktor Coca‑Cola HBC Srbija i naglasio da će Coca-Cola sistem nastaviti sa pružanjem pomoći.

Crveni krst Srbije zajedno sa svojim partnerima još jednom dokazuje da samo ujedinjeni možemo proći kroz krizne situacije. I to predstavlja dodatni impuls za još intenzivniju i hrabriju borbu u korist najugroženijih.