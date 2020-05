Glumac Luka Raco, koga su devojke obožavale u seriji “Sinđelići”, ovih dana dokazuje se u jednoj mnogo ozbiljnijoj ulozi u “Igri sudbine”. Tumači arogantnog i razmaženog Aleksu Kanačkog, koji je odrastao u bogataškoj porodici i celog života dobijao sve što je poželeo.

Luka je privatno sasvim drugačiji, pa iako mu je tek 29 godina, priželjkuje da stane na „ludi kamen“. Još nije pronašao srodnu dušu, ali veruje u brak i raduje se ulozi oca.

Na pitanje da li ima devojku, glumac Luka Raco priznaje:

– Slobodan sam.

Budući da na društvenim mrežama, posebno na “Instagramu”, dobija bezbroj komplimenata na račun izgleda, glumac za “Kurir” priznaje da li se upušta u prepisku sa nekom od obožavateljki.

– Ukoliko je interesovanje bilo obostrano, upuštao sam se. Ipak su društvene mreže postale novi način povezivanja ljudi – iskren je glumac koji otkriva kakve ga devojke privlače.

– To je ono što ne može da se opiše sa nekoliko epiteta, nema magične formule, jednostavno se desi.

Kao kod većine roditelja i Lukini mama i tata jedva čekaju da on stane na “ludi kamen“ i zasnuje svoju porodicu. Luka priznaje da njegova porodica očekuje i nada se da će se on veoma brzo naći u ulozi tate, a oni u ulozi bake i deke.

– Zezam se sa mojim roditeljima jer su išla pitanja: kada završiš osnovnu, koju ćeš srednju, pa fakultet. Pa kada to završiš, kada ćeš master. I onda sam pričao sa tatom, po završetku mastera, pošto mu je to bilo krucijalno, šta ćeš da me pitaš sledeće. Počeo je sa brakom, decom. Ne bežim od toga. Voleo bih da mi se to desi, ali mi je najbitnije da pronađem osobu za to. A to je najteže – rekao je Luka nedavno za “Blic”.

– Moji roditelji imaju po šezdeset godina i dugo su u braku. Još se švrćkaju po gradu i svako veče se drže za ruke i provode vreme zajedno. To bih i ja jednog dana voleo da postignem. Takođe gledam brakove mlađih ljudi i vidim da drugačije funkcionišu i u nekim momentima mi deluje kao da su isforsirani, tipa, greškom je neko zatrudneo i onda se automatski stupa u brak. Bitno je da ti želiš sa tom osobom, da to nije pritisak društva, roditelja ili situacije. Ne bih stupio u brak zbog pritiska okoline ili zato što mi je neko rekao imaš trideset i vreme ti je da se ženiš.