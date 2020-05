Sanja Vučić, članica popularnog trija“Hurricane”, srećna je i ispunjena u emotivoj vezi. Ona već neko vreme živi sa dečkom, koji je svojim izgledom privukao puno pažnje, a recept za njihovu uspešnu vezu je podela obaveza, kaže Sanja.

– Živim sa dečkom, a i ranije sam imala to iskustvo. Ja volim da raspodelimo obaveze. Ako oboje radimo, zarađujemo, onda da podelimo obaveze. To je delegiranje. Ajde, recimo, ja ću da operem sudove, ti seckaj meso, ja ću da ga ispržim, ti serviraj. Meni to jako prija jer vidim da nisam nekome sluškinja, majka i baba. Mislim da neki muškarci to smatraju brižnošću – ispričala je Sanja u emisiji “Magazin In” pa je otkrila kako je počela njena ljubavna priča i detalje filmskog susreta sa dečkom.

Sanja Vučić otkrila detalje filmskog susreta sa dečkom

View this post on Instagram A post shared by Sanja Vučić (@sanjalilwolf) on Sep 4, 2019 at 8:37am PDT

– Ne znam čime me je osvojio, ali kad sam ga videla, nešto me je preseklo. Vraćala sam se iz prodavnice, ni na šta ne ličim, kese… i vidim senku, zaklonio mi je sunce jer je veliki. I samo me je preseklo. Popnem se gore, nešto mi nije dalo mira i sišla sam dole, pružila mu ruku i, eto – ispričala je Sanja u pomenutoj emisiji.

Ima veliku podršku dečka u borbi sa “Hašimoto tireoiditisom“

Atraktivna pevačica za magazin “Hello!” govorila je o zdravstvenom problemu “Hašimoto tireoiditisu“, koji joj je dijagnostikovan pre šest meseci, i o velikoj podršci dečka u borbi sa bolešću. Česte promene raspoloženja navele su je da se obrati lekaru. Našalila se da je njen dečko najčešće bio meta njenih izliva besa, ali je verovao da je reč o nečemu prolaznom jer je bila drugačija kada su se upoznali. Čim je počela da uzima terapiju, za koju kaže da je minimalna, njeno raspoloženje znatno se promenilo.

Pročitajte: Kakav frajer – Ovo je dečko Sanje Vučić (foto)

– Bila sam vrlo nesrećna iako sam, u suštini, na svim životnim poljima bila zadovoljna. Mislila sam da je psiha glavni krivac što se fizički osećam loše, a situacija je bila obrnuta. Smetalo mi je što sam do te mere razdražljiva, da je svaka sitnica mogla da me iznervira. Inače nisam takva. Pomislila sam da postoji problem sa ženskim hormonima, pa sam rešenje prvo potražila kod ginekologa. Srećom, lekarki je zbog sopstvenog iskustva bilo jasno o čemu pričam, pa mi je predložila da proverim štitnu žlezdu. Sada imam dovoljno energije, ali ipak ne kao ranije, kada sam bila hiperaktivna. Nisam navikla ni na odmaranje ni na statičnost, pa mi usporavanje pomalo smeta, a, s druge strane, zbog situacije u kojoj se nalazi cela planeta, sada i ne bih mogla da živim dinamičnije. Nadam se da ću s vremenom, kad se organizam navikne na lek, biti sve bolje.