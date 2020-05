Džastin Biber već godinu i po dana uživa u bračnom životu sa manekenkom Hejli Boldvin. Iako su mnogi bili sumnjičavi da će problematični superstar uspeti da ostane u braku, štaviše u vezi, on danas uživa u zajedničkom životu. Muzičar ne skriva koliko je srećan u bračnoj zajednici i ističe da priželjkuje proširenje porodice.

Iako su se mnogi nadali da će se pevač pomiriti sa svojom prvom ljubavi Selenom Gomez, sa kojom je imao burnu i strastvenu vezu, to se ipak nije dogodilo. Štaviše, ovaj dvadesetšestogodišnjak priznao je da žali što je pre braka imao intimne odnose.

– Verujem da postoji puno stvari koje bih promenio. Ne žalim ni za čim jer smatram da te sve što si radio čini takvim kakav jesi. Kada bih mogao da se vratim u prošlost a da ne iskusim bol kroz koju sam prošao, verovatno bih se čuvao za brak – priznao je pevač.

– Intimni odnosi mogu da budu zbunjujući kada si seksualno aktivan sa bilo kim – rekao je Džastin. Međutim, njegovo mišljenje ne deli u potpunosti i Hejli.

– Ne znam da li bih ja rekla isto, ali mi smo imali svim različita iskustva. Ali slažem se sa činjenicom da fizička prisnost može da zakomplikuje stvari – rekla je manekenka.

Da bi brak opstao, potrebno je puno ljubavi i strpljenja

Džastin Biber ne skriva da, pored sve sreće koju oseća pokraj svoje izabranice, čvrst i stabilan odnos zahteva mnogo strpljenja i truda, osim ljubavi koja je neophodna.

– Predobro je biti u braku. Govorim vam to, ali nemojte se zavaravati, brak nije nimalo lagana stvar. Brak je posao. To je nešto na čemu mora puno da se radi. Da je brak toliko jednostavan, svi bi mnogo brže uletali u takvu vrstu obavezivanja. Svi bi to radili, a znamo da nije tako – rekao je Džastin jednom prilikom i dodao da je potrebno puno strpljenja i ljubavi kako bi brak opstao.

– Ako želite decu, i ako želite da se venčate, to neće ići bez truda. Morate da budete spremni da za partnera imate strpljenje i puno ljubavi, da budete uvek ljubazni. Ipak, morate da znate da to zahteva i izvestan napor. Sve to vam daje neku posebnu moć, neverovatnu – rekao je Biber.

Džastin Biber i Hejli: Neočekivana veridba na Bahamima

Par se verio na Bahamima 2018. godine, pa iako su ranije bili u vezi, ova odluka mnogima je bila iznenađenje. Bračne zavete razmenili su dva meseca kasnije, u septembru, pred najbližim krugom ljudi. Tačno godinu dana kasnije obnovili su zavete, ali ni tada nisu spremali raskošno venčanje već su na ceremoniji, kojoj je prisustvovalo oko 150 osoba i koja je bila strogo zatvorena za javnost, napravili dobru zabavu.

Hejli je kasnije otkrila da su toliko dugo čekali na slavlje jer su znali da će organizacija biti stresna, a Džastin nije bio u stanju to da podnese jer se borio sa ozbiljnim zdravstvenim problemima.

– Kada smo se prvi put venčali, nismo znali ništa o zajedničkom životu. Imala sam osećaj da će mi prsten doneti samo stres, a onda se Džastin razboleo i nismo znali što mu je. Njegov izgled se promenio, ljudi su pričali da je počeo da se drogira, a u stvari je bio bolestan, samo nismo znali od čega, što je njega ubijalo i bio je depresivan. Tek smo se venčali, a ja nisam znala šta da radim – bila je iskrena Hejli koja ne skriva koliko sada uživa u bračnom životu.