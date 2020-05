Boris Novković nije se odmarao ni tokom karantina, već je odlučio da publiku obraduje novom numerom, pa je snimio pesmu i to – na daljinu.

– Od same pandemije do zemljotresa, koji je zadesio Hrvatsku, bilo je psihotično. Preplavio me je neki osećaj i to sam izbacio kroz ovu novu pesmu. Danas pesmu možeš snimiti tako da zvuči kao u studiju. Moj glas je snimljen onlajn preko telefona. Samo smo se reditelj i ja našli u studiju, i onda sam otpevao pesmu – otkrio je Boris Novković za “RTL Ekskluziv”.

Boris Novković – Proslava prvog rođendana ćerkice Si

Tokom vanrednog stanja Boris Novković imao je ogroman razlog za slavlje – prvi rođendan ćerkice Si. Naime, ćerka, koju je prošle godine dobio sa 25 godina mlađom partnerkom Iris Volf, trebalo je da proslavi prvi rođendan, ali je zbog izolacije veliko slavlje izostalo.

– Za njen prvi rođendan planirali smo veliko slavlje. Kod nas u porodici sva slavlja su velika – otkrio je legendarni pevač i dodao:

– Kada moji sinovi slave rođendan, svi smo tamo, kod moje bivše supruge. I Si i Iris, cela moja sadašnja i bivša porodica. Po tim pitanjima mi smo dosta druželjubivi.

Od kada je mala Si došla u naš život, čini mi se da više ne mogu napisati tužnu pesmu. I ne mogu skinuti osmeh sa lica. Te pozitivne emocije sigurno ćete prepoznati i u mojim novim pesmama. Nadam se da ćete uživati kao što sam i ja – rekao je prošle godine vidno zadovoljan Boris. Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Boris Novkovic (@boris_novkovic) дана 1. Јан 2020. у 8:19 PST

Boris o bivšoj supruzi

Osim o svojoj mezimici i sinovima, Boris Novković za hrvatski medij progovorio je i o delovima privatnog života o kojima ne voli da se toliko piše. Reč je o njegovom odnosu sa bivšom suprugom.

Boris Novković je u braku sa Lucijom Matić dobio dva sina, Nou i Bona, i otkrio je da se tokom izolacije neko vreme uopšte nisu videli. Ali, budući da je sada i u Hrvatskoj ukinuto vanredno stanje, popularni pevač kaže da su sinovi ponovo svakog vikenda kod njega.

– Ako su se ljudi odlučili za roditeljstvo, onda moraju tome ostati dosledni. U tome smo bivša supruga i ja uvek bili dosledni. U super smo odnosima svi zajedno i mogu da kažem da, kako ja vidim, to bi uvek trebalo da bude tako. Deca su budućnost svih nas – zaključio je Boris.