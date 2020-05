Lepa Brena, tokom gotovo četiri decenije karijere, uvek je uspevala da bude drugačija i svoja.

Veoma vodi računa o svom izgledu, trenira, a za to je, kako kaže, najviše zaslužna disciplina, ali i stil života od kojeg ne odstupa.

– Sve je počelo kada sam, još na početku karijere, sa 84 kilograma smršala na 65. Vođenje računa o ishrani nekada je za mene bila obaveza, ali se s vremenom pretvorilo u kulturu življenja. Perfekcionista sam i trudim se da održim energiju na ustaljenom nivou, poput ljudi koji rade od osam do četiri. Kada znam da me očekuje važan događaj, pazim da ne dobijem podočnjake i da ne oteknem. Te nedelje ne izlazim, ne pijem alkohol i ne prejedam se – rekla je nedavno Brena za magazin “Hello!”.

Brigu o zdravlju Brena vodi svakodnevno, a trudi se da stres u svakom smislu eliminiše, naročito pred koncerte i važne događaje.

– Nastojim da umanjim bilo kakav izvor stresa, pa obavezno legnem pre ponoći kako bih se ujutru ranije probudila i na vreme sredila šminku i frizuru. Posle je sve lakše – objašnjava folk-zvezda.

Iako i na profesionalnom i na privatnom planu drži stvari pod kontrolom, od loših dana niko nije pošteđen. U tim trenucima hladnokrvna je i fokusirana na traženje rešenja.

– Kad nastane haos, potpuno sam mirna dok ne rešim problem. Tek posle me stignu stres, umor i bes. Naučila sam da se ne “kidam”, ni mentalno ni fizički, i da ne podižem glas, jer to je destruktivno i za mene i za moju okolinu. S godinama postala sam staloženija.

Lepa Brena – Iskrenost je najvažnija

Brenina najveća životna podrška, ali i kritičar, svakako je njen suprug Slobodan Boba Živojinović.

Ali, otkako je postala deo porodice Živojinović, i Aleksandra Prijović Brenin je kritičar i savetnik.

– Kada je čula pesmu “Odiseja ljubavi”, Aleksandra me je pozvala i rekla da moram da je poslušam, da je baš za mene. I bila je u pravu. Odmah mi se dopala. Nama su te poslovne teme uobičajene. Redovno razmenjujemo ideje i mišljenja o muzici i spotovima. Neke porodice razgovaraju o drugim ljudima, a mi se bavimo našim životom i profesijom. U svemu tome iskrenost je najvažnija.

Brenina numera “Odiseja ljubavi” svojevrsna je oda jakoj, hrabroj i emotivnoj ženi.

– Položaj žene umnogome se promenio u odnosu na vreme kada sam ja počinjala karijeru. Danas su mnoge na čelu kompanija, imaju javne funkcije i druge važne pozicije. Dokazale smo da u isto vreme možemo da budemo dobre majke i supruge, da smo uspešne u poslu, da fizička lepota nije jedina karika, već da smo i vredne, da imamo kvalitete, da i na nas možete da se oslonite. To je ono što danas ženu čini lepom – objašnjava folk-zvezda.

Kao osoba koja je na početku profesionalnog puta često bila osporavana, negativne kritike koristila je kao svojevrsno gorivo u trci ka cilju na kome je velikim slovima pisalo “uspeh”.

– Svako vređanje i potcenjivanje bili su mi dodatna motivacija. To je u meni budilo snagu da budem još bolja. Nisam dozvolila da ispaštam zato što sam dobra, lepa, pametna i vredna. Želela sam da to ljudi cene i da me poštuju. Do toga se stiže isključivo stavom. I to je moj iskreni savet svim ženama koje trpe loše stvari, a na Balkanu su danas ugroženije nego ikad. Morate da odbacite svakoga ko vas na bilo koji način ponižava ili zlostavlja, psihički ili fizički, da prijavite problem. Zato imamo sudove i policiju, muževe, braću, sestre, drugarice… Da se požalimo i kažemo da nas neko maltretira, i da zbog toga treba da snosi posledice – rekla je Brena za “Hello!”.