Snežana Đurišić, ne krije da joj je profesionalna pauza, zbog vanrednog stanja, i te kako prijala, ali da sada već jedva čeka da se vrati na scenu. Dok se za to ne stvore uslovi, poznata pevačica nastoji da što više uživa u slobodnom vremenu koje provodi sa unicima – Teodorom, Lanom, Lukom i Milošem, kao i emotivnim partnerom, ginekologom Vanjom Miloševićem.

Izolacija i boravak u kući, kao produkt učinili su da mnogi preispitaju sopstveni život i svakodnevicu, a među njima je i Snežana Đurišić.

Pevačica je, prema sopstvenom priznanju, dosta vremena provela u sličnim razmišljanjima.

– Svi smo primetili kako se menjamo na ovaj ili onaj način. Pandemija je mnogo toga odnela, ali i donela, interesantno je sve to posmatrati. Pre nego što smo postali emotivni partneri, Vanja i ja smo godinama bili prijatelji, stoga smo se fokusirali na međusobne talente, dok mane posmatramo kao njihov konkavni odraz – istakla je Snežana za magazin “Story”.

Snežana Đurišić – Da li je drugi brak na pomolu?

Iako se do sada nekoliko puta u medijima pojavljivala informacija da će Snežana po drugi put stati na ludi kamen, čak i da se tajno udala, pevačica je to uvek demantovala.

– Mi o tome niti razmišljamo, niti je to sfera našeg interesovanja. Mi smo zreli i dovoljno pametni da nam to nije prioritet i da znamo da od toga ne zavisi da li će naša veza biti uspešna. Nemam planove za svadbu. A i da imam podelila bih to sa sedmom silom – ispričala je Snežana nedavno za domaće medije.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Snezana.Djurisic (@snezana.djurisic_) дана 8. Сеп 2018. у 12:50 PDT

A da li je u međuvremenu nešto na ljubavnom planu drugačije i da li su se planovi možda promenili, pevačica je iskreno i otvoreno priznala za “Story”.

Na pitanje da li razmišlja o podizanju veze na viši nivo, Đurišićeva poručuje da od toga nema ništa.

– Kada ste ostvareni u svakom pogledu, kada su vam deca velika, kada znate da uživate u slobodi, tišini, ljubavi i u svakom danu, ne postoji potreba da se u tom smislu bilo šta menja – zaključila je.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Snezana.Djurisic (@snezana.djurisic_) дана 16. Дец 2019. у 10:13 PST

Pevačica ne krije da uživa u svojoj emotivnoj vezi i da joj je Vanja podrška u svemu što radi.

A da li joj emotivni partner pomaže i oko kućnih poslova, Snežana je sa osmehom za domaće medije rekla:

– On ima svoj posao. Pomaže onoliko koliko svaki prosečan muškarac pomaže u kući. Ali oko šerpe i šporeta ne.