Mirka i Vujadin godinama uživaju u skladnom životu, a iako još uvek nisu stali pred matičara, ne kriju da njihova ljubav nikada nije bila jača.

I dok su uglavnom mediji ti koji se bave time kada će Mirka i Vujadin stati na ludi kamen, glumica i fudbaler uživaju u emotivnoj vezi i odrastanju svojih mališana – Andreja, Andrijane i Mihajla.

Poznati par prisetio se kako je izgledao njihov prvi susret, kao i ne tako romantičan prvi poljubac.

Mirka i Vujadin – Ljubav iz srednjoškolskih dana

Malo je poznato da su se Mirka i Vujadin upoznali tokom srednje škole i da je poznati fudbaler strpljivo čekao da poznata glumica postane njegova devojka.

Prisećajući se minulih dana, Mirka je u intervjuu za “Blic” otkrila i da je Vujadin godinama čekao da joj prizna da mu se dopada, kao i da hoće da bude sa njom u vezi.

– Bio je decembar, Sveti Nikola, on je tada bio na zimskoj fudbalskoj pauzi. Vraćali smo se sa žurke, tačnije ja sam ga vraćala. Vozila sam, a on je bio na suvozačevom mesto, jer je to veče pio. Kada smo stigli isped njegove kuće rekao mi je da je celu srednju školu čekao da bi mi rekao da mu se sviđam i da hoće da se smuvamo, rekla je Mirka kroz osmeh.

Mirka i Vujadin prvi poljubac zauvek će pamtiti

Kako mnogi parovi, koji su dugi niz godina u vezi, veoma često ne vole da pričaju o svom prvom poljupcu jer je bio često nespetan ili trapav, Mirka i Vujadin svog se i te kako dobro sećaju.

– Sećam se da je pored nas bio kontejner, a Vujadin se u tom trenutku našalio: “Našli smo mesto gde ćemo se prvi put poljubiti”. Valjda nam je zato sada u životu tako lepo, zaključila je ona.

– Pre nego što donesem bilo koju odluku dobro se zapitam da li to, zaista, želim. Srećna sam što je Vujadin osoba sa kojom mi je prijatno i kada ćutimo. Najvažnije je da smo zajedno i da osećamo ljubav jedno prema drugome. I, tu ljubav moramo da negujemo da bi opstala. Privilegovani smo što možemo da živimo i ovde i u inostranstvu, ali i da naučimo da cenimo vreme provedeno zajedno – ispričala je poznata glumica nedavno za “Bilje i zdravlje”. Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Vujadin Savic (@savicvujadin) дана 16. Авг 2019. у 12:42 PDT

Iako su tokom godine, zbog poslovnih obaveza, često razdvojeni, porodica im je uvek na prvom mestu.

– Imala sam privilegiju da odrastam u velikoj porodici u kojoj se uvek znalo odakle su vam koreni, ko vam je tetka ili iz koje porodice potiče strina. Tako naučite da poštujete ljude oko sebe. Često sam sama sa decom, jer Vujadin nije uvek kod kuće, nekada nismo ni u istoj zemlji.

Ne dozvoljavam im da rade šta žele, ako bih ih previše razmazila nastao bi haos u kući. Pravila su ista za svo troje dece. Sada im je sve zanimljivo, odlazak u park, na sport ili u neku radionicu – zaključila je Mirka.