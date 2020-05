Ben Stiler, poznati holivudski glumac, juče je sa podelio sa čitavim svetom najtužniju moguću vest, da je posle majčine smrti ostao i bez oca.

Džeri Stiler, koga je publika obožava po brojnim ulogama u humorističkim filmovima i serijama, preminuo je juče prirodnom smrću u 92. godini života.

Ben Stiler je tuže vesti saopštio na svom Tviteru.

– Sa žalošću vas obaveštavam kako je moj otac, Džeri Stiler, preminuo prirodnom smrću. Bio je sjajan otac i deda, a pre svega predan suprug mojoj majci En 62 godine. Jako ćeš nam nedostajati. Volim te, tata – napisao glumac na ovoj društvenoj mreži.

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5

Poznati holivudski glumac izuzetno je bio vezan za svog oca Džerija, a filmska industrija izgubila je sjajnog umetnika.

– Hvala svima na divnim rečima i ljubavi koju šaljete. Znam koliko bi njemu to značilo – kratko je dodao Ben Stiler na svom Tviteru.

Thanks so much for the incredible outpouring of love and appreciation for Jerry. I know how much it would mean to him. And he would have loved this beautifully written obit in the ⁦@nytimes⁩. https://t.co/s1PwUkX0qh

— Ben Stiller (@RedHourBen) May 11, 2020