Šta se čita na dvoru – pitanje je, na koje mnogi žele da znaju odgovor

Skoro svi u kući imamo mini-biblioteku, a ovo je pravo vreme da obrišemo prašinu sa knjiga koje odavno stoje na policama i zaronimo u carstvo pisane reči. Ako ne znate koji naslov da odaberete, možda dobijete ideju od uvaženih članova kraljevskih porodica. Na primer, Megan Markl voli da lista priručnike koji nam pomažu da bolje upoznamo sebe, Kejt Midlton uvek se rado vraća engleskoj klasici. Princeza Mete-Marit čita trilere, dok eklektični moderni autori kao što je Haruki Murakami privlače pažnju kraljice Letisije. Ukoliko ste ljubitelj istorije, istu strast deli i princeza od Kenta, a princa Čarlsa interesuju teme iz oblasti antropologije. Pa, da pogledamo šta nam sve predlažu.

Šta se čita na dvoru – Megan Markl

U ovo vreme puno neizvesnosti utehu bi mogle da vam pruže knjige koje poniru u dušu i saveti kako da bolje upoznate sebe. Megan mentalnu snagu crpe iz “The Four Agreements”, studije koja ispituje granice ljudskog uma i otkriva kako da više verujemo sopstvenim mogućnostima, a često se vraća i knjizi “The Tao of Pooh”, koju joj je majka Dorija otkrila kada je imala 13 godina. Reč je o interesantnoj dečjoj knjizi Bendžamina Hofa, u kojoj čuveni medvedić Vini Pu na svoj način objašnjava istočnjačku filozofiju taoizam, koju je u 6. veku utemeljio mudrac Lao Ce.

Životne lekcije vojvotkinja pronalazi i u “Motivacionom manifestu” Brendona Burčarda i knjizi “Who Moved My Cheese?”, koju joj je preporučio profesor filozofije dok je studirala u Čikagu. Često lista i memoare koje je jedan neurohirurg napisao na samrtnoj postelji, “When Breath Becomes Air”, a po sopstvenom priznanju, dugo je bila opsednuta i klasikom ”Mali Princ”.

Pesnikinja, spisateljica i aktivistkinja Maja Andželou takođe je među njenim favoritima. Tu je i Leo Buskalja, motivacioni govornik poznat po nadimku Doktor Ljubav, tvorac nju-ejdž teorije da nam je “dnevno potrebno pet zagrljaja za opstanak, osam za zdravlje, a dvanaest za napredak”. U biblioteci Megan Markl, modne ikone našeg vremena, mogu se videti i biografije Odri Hepbern, Grejs Keli, Iv Sen Lorana, kao i priča o Džeki Kenedi, “The Clothes of Camelot”.

Vojvotkinja od Kornvola

Kao patron „Nacionalnog literarnog fonda“ lejdi Kamila u svakoj prilici ističe da mladi treba što više da čitaju. Njen otac bio je veliki bibliofil, pa je ljubav prema čitanju nasledila upravo od njega.

– Umeo je da oživi sve što je čitao, bilo da je reč o buntovniku koji je vukao za nos francuske revolucionare, radoznaloj Alisi koja je istraživala ludilo Zemlje čuda ili Oliveru Tvistu koji je pobegao iz sirotišta – otkrila je u aprilu 2018. godine otvarajući manifestaciju povodom „Svetskog dana knjige“.

Sigurna je da će se deci i svima koji se tako osećaju dopasti “Baka gangster” Dejvida Valijamsa, a možda i “Veliki nežni džin”, “Gladna gusenica” ili “Tigar koji je svratio na čaj”. Obožava sve knjige iz serijala o Hariju Poteru, koje njen suprug Čarls često čita unucima.

– On je sjajan imitator, posebno kada je reč o glasovima. U stanju je da od toga napravi pravu čaroliju.

Odraslima preporučuje pobednike “Bukerove nagrade”, jednog od najprestižnijih takmičenja u svetu literature. Prošle godine Kamila je tim povodom priredila prijem u svojoj rezidenciji, Klarens hausu, gde je ugostila Margaret Atvud, koja je pobedila sa “Testamentima”, i Bernardin Evaristo, autorku romana “Girl, Woman, Other”. Godinu dana ranije dodelila je priznanje spisateljici iz Severne Irske Ani Berns i njenom “Mlekaru”.

Princ Čarls

I on je, kao njegova supruga, ljubav prema čitanju nasledio od oca. Još se živo seća “tog električnog trenutka” kada ga je princ Filip upoznao sa Hijavatom, malim indijanskim herojem izašlim iz pera američkog pisca Henrija Vodsvorta Longfeloua. Kasnije se upoznao sa delima Radjarda Kiplinga i Šekspira, koja su takođe obeležila njegovo detinjstvo.

Čarls voli putopise, pa se rado vraća pričama svog prijatelja i mentora, južnoafričkog autora i filozofa Lorensa van der Posta. Analizirao je aparthejd u knjizi “The Dark Eye of Africa”, a izazovnu afričku pustinju predstavio u priči “The Lost World of the Kalahari”.

Princa zanima i stručna literatura, naročito ona koja se bavi baštovanstvom, zaštitom životne sredine, arhitekturom i engleskom kulturom. I sam je učestvovao u nastanku nekih od tih dela.

– Uvek sam se divio rečima, njihovoj moći da ih “iskrivimo” i damo im potpuno drugačije značenje. Neverovatno je kako pisci uspevaju da sa malo reči probude snažna osećanja, da nas začas odvedu na sasvim drugo mesto i detaljno predstave nečiji karakter.

Šta se čita na dvoru – Kejt Midlton

Vojvotkinja od Kembridža veliki je poštovalac klasike, u šta smo se uverili i zahvaljujući fotografijama nastalim nedavno u njenom domu u Norfolku.

Tada smo na radnom stolu ugledali knjige sa potpisom renomirane izdavačke kuće “Penguin Books”. Među njima su bili naslovi “Razum i osećajnost”, “Slika Dorijana Greja”, “Odiseja”, “Baskervilski pas”, “Christmas Carol and Other Christmas Writings”…

Princeza Majkl od Kenta

Ne samo da je pasionirani čitalac, već je i napisala nekoliko istorijskih priča.

– Nikada nisam sumnjala da ću postati pisac, jer se i moja majka time bavila. Bila je profesor istorije, jedna od prvih žena predavača na Univerzitetu u Beču. Brat i ja bili smo opsednuti istorijom od malih nogu, pisali smo priče i igrali ih na improvizovanoj sceni u kući – seća se princeza.

Omiljena knjiga joj je “The Serpent and The Moon”, ljubavni trougao između Henrija II, njegove 19 godina starije ljubavnice Dijane de Poatje, i supruge, čuvene Katarine Mediči, koja je u miraz donela pola Italije ne bi li osvojila srce engleskog kralja. Voli i trilogiju smeštenu u vreme francuskog kralja Šarla VII Pobednika: “The Queen Of Four Kingdoms”, ”Agnès Sorel: Mistress of Beauty” i “Quicksilver”.

Kraljica Letisija

U jednom intervjuu priznala je da se u kralja Filipa, između ostalog, zaljubila i zato što on voli da čita. Čak mu je za veridbu poklonila prvo izdanje jedne knjige iz 19. veka koja govori o ljubavnim intrigama na dvoru.

Lepa Letisija uživa u poeziji i filozofiji, a u njenoj biblioteci centralne pozicije pripadaju Ničeu, Kjerkegoru i Slavoju Žižeku, slovenačkom profesoru koga zovu “Elvis kulturne teorije”. Španska kraljica je i fan britanske klasičarke Meri Berd, a na njenoj top-listi su i “SPQR”, zbirka istorijskih priča iz vremena Rimskog carstva, kao i kolekcija eseja Siri Hustvedt “A Woman Looking at Men Looking at Women”, o umetnosti, ljubavi i psihologiji.

Bivša novinarka uživa i u delima poljskog publiciste i ratnog reportera Rajzarda Kapučinskog, koji je bio svedok čak 27 revolucija u različitim mestima planete. Kada je reč o savremenim autorima, voli Džonatana Frenzena i njegovu “Slobodu”, “Kartu i teritoriju” Mišela Uelbeka, koji je napisao kultne “Elementarne čestice”, kao i “Ubistvo Komtura”, japanskog majstora pisane reči Harukija Murakamija.

Šta se čita na dvoru – Šarlot Kaziragi

Lepa princeza od Monaka nekad čita i po nekoliko knjiga u isto vreme. Na stočiću pored njenog kreveta uvek ima mesta za poeme Emili Dikinson i novele Gi de Mopasana i Flobera. A šta drugo očekivati od ove fine mlade dame koja je diplomirala na „Sorboni“?

Voli i filozofiju, pa često prelistava “Archipelago of Passions”, priče zasnovane na iskustvima njenog profesora Roberta Mađorija koje se bave emotivnim stanjima kao što su radost, ljubav, surovost i arogancija.