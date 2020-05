Maja Volk neizmerno se raduje što će postati baka, a sa budućim unučetom, koje će joj podariti ćerka Milena, već se igra u mislima

– Nisam smela da viknem dok mi nije dozvolila. Ali, sad mogu: postaću baka! Rodiće se čudesno dete, uprkos svemu, iz ljubavi, od ljubavi, za ljubav – napisala je Maja Volk na Instagramu, a ubrzo posle toga počele su da se nižu čestitke.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Maja Volk (@majazmaja59) дана 14. Апр 2020. у 3:25 PDT

Jedna od najsvestranijih žena na našoj javnoj sceni, zahvaljujući ćerki Mileni Živković, u 61. godini dobiće unuče kome se, oduševljeno nam je rekla, neizmerno raduje. Kakvo je ovih dana raspoloženje u njenoj porodici, ali i kako buduća baka provodi vreme u karantinu, daleko od supruga koji je ostao u Grčkoj?

– Dan kada sam saznala da je Milena trudna je, posle mojih porođaja, četvrti najlepši dan u mom životu. Znala sam od početka, ali mi je strogo zabranila da objavljujem vest, što mi je teško palo – iskrena je Maja za “Hello!”.

– Radila je test istog dana kada sam se vratila iz Grčke dok sam bila u drugoj sobi. Samo sam joj rekla: “To je već čudo od deteta, jer želi da se rodi baš sada”.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Maja Volk (@majazmaja59) дана 6. Мај 2020. у 3:50 PDT

Na pitanje šta je mislila kada je u objavi napisala da će beba na svet doći “uprkos svemu” pojašnjava:

– Jedan naš ginekolog vrlo ozbiljno je poručio da u vreme korone žene ne bi trebalo da ostaju u drugom stanju. Da li taj čovek ima predstavu o tome kako se, kad to čuju, osećaju one koje su već trudne, buduće mame? Moj zadatak je da održim psihološki mir i sačuvam porodicu od histerije, straha i panike koja je na sve strane. Jedan vikend smo nas dve provele u našoj kući u Babama. Skinula sam sa ormana kofer sa stvarima za bebe koje sam sačuvala, ručnim radovima koje sam pravila tokom mojih trudnoća. Dragoceni su ti trenuci sećanja, priča, ljubavi.

Poneta emocijama, Maja je “premotala film” i prisetila se kakva je Milena bila kao devojčica.

– Zvali smo je “beba đavo” i “sendvič dete” jer je srednja od njih troje. Najstarije i najmlađe dete na neki način već po rođenju imaju “status”, ali srednje je uvek u problemu. Zato je Milena razvila sav šarm ne bi li privukla pažnju. Zabavljala nas je, upijala je sve od mene, čak je nekako ponavljala i životne lekcije kroz koje sam ja kao mala prolazila. Nasledila je temperament od moje mame, glumice Mirjane Kodžić, i to je umela da koristi.

Često sam u šali govorila: “Strašno je kad rodiš rođenu majku”. Verovala je u grčke bogove, jer sam joj stalno pričala priče iz antičke Grčke. Verovala je da postoji bog matematike, bog srpskog, bog za svaki predmet u školi. Pevala je na “operskom” jer je odrasla na operama i baletu Narodnog pozorišta, slušala je i gledala Denija Keja, Doris Dej… Jednom je od “lego” kocki napravila scenu smrti Merilin Monro. Znala je napamet sve te stare filmove.

Vršnjaci su je odbijali, slušali su narodnjake koje ona u kući nikad nije čula. Jednom je došla iz škole oduševljena, rekavši: “Mama, zamisli, bibliotekarka zna ko je Doris Dej!” Deci sam, inače, umesto klasičnih bajki prepričavala filmove i opere. Milenina omiljena bila je “ona što pravi cigare”, odnosno Karmen. Jednog dana, kroz tanke zidove, čujemo komšinicu, opersku pevačicu, kako peva “Habaneru”, a moja petogodišnja Milena, koja je operu znala napamet, sva srećna vikne: “Mama, Karmen živi iznad nas, hajde da je zovemo na kafu”. To je moja Milena.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Maja Volk (@majazmaja59) дана 25. Јан 2020. у 10:48 PST

Koja misao joj je prvo prošlo kroz glavu kad je čula da će postati baka?

– Za to se pripremam, u duši, već dugo. Maštam, razgovaram, igram se sa budućim unučetom u mislima. Moja Milena je, kao i ja, Vodolija u horoskopu – vrlo je muzikalna i vesela. Nemam dileme sa koliko ljubavi će uskočiti u ulogu mame, s tim što će biti daleko stroža od mene. Odmah sam počela da slikam likove iz naših omiljenih crtanih filmova, biće na zidu u dečjoj sobi.

Jedno je sigurno, kad se ćerka porodi, ni u kom slučaju neću da se namećem, mešam, niti na bilo koji način preuzmem brigu oko deteta. Milena je glavna, ona je mama i biće kako ona bude želela. Moja mama je bila dobra baka koja se kreativno igrala sa decom. Trudiću se da budem kao ona, da poštujem sve odluke roditelja mog unučeta i da budem tu.

O zetu ima samo reči hvale.

– On je naš čovek, predivan, požrtvovan, strpljiv, pun razumevanja, i u ovim danima izolacije naš jedini kontakt sa svetom. Sportista je i personalni trener, pa i te kako brine o Mileninoj ishrani i vežbama. Od prvog dana želeli su da imaju dete i, evo, to se sad dešava.

Mada još ne zna pol bebe, Maja, kaže, oseća da će biti dečak. Hoće li je zvati baka, nana ili možda Maja?

– Pre 25 godina ceo blok 28 zvao me je “mama Majo”, sad je logično da me zovu “baka Majo”. (smeh) Milena je, uzgred, još pre proglašenja pandemije u dobrovoljnoj samoizolaciji. Moj zadatak je podizanje imuniteta i da sada budem mama više nego ranije. Trudnicama su mame vrlo potrebne.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Maja Volk (@majazmaja59) дана 1. Мај 2020. у 2:15 PDT

Uvek originalna, kreativna, angažovana, ni u samoizolaciji ne miruje.

– Početkom marta stigla sam iz Grčke i ostala. Završila sam pisanje moje neobične biografije koju je Nikos osmislio kroz niz intervjua koje je sa mnom obavio tokom godinu i po dana. Korice knjige ću sama oslikati. Slikam, pišem, sviram – to su moje tri omiljene aktivnosti, a intenzivirala sam i vežbanje. Produžene vikende provodim u Babama, sa Đangom i mojim velikim prijateljem i saradnikom, muzičarem Aleksandrom Vavićem. Tamo vežbamo i snimamo, sada usavršavam sviranje na ukuleleu i maloj harfi. Naravno, vreme je i za sadnju biljaka, sređivanje dvorišta i pripremanje kuće za novu sezonu “vikenda zdravlja”. Studentima predajem onlajn.

Teško joj pada odvojenost od supruga.

– On je tamo potpuno sam, izolovan, teško mu je da odlazi u nabavku, da šeta psa. Njegov život mnogo je komplikovaniji, a nema s kim da podeli misli. Pričamo satima ujutru i uveče. Pitao me je: “Šta ćemo da radimo ako naše vlade donesu odluku da niko nevakcinisan ne može da pređe granicu, a ni ti ni ja ne želimo da se vakcinišemo?” To je strašna pomisao, da neko misli da može i ima pravo da upravlja vašim odlukama i vašim životom – zaključuje Maja. A emocije koje je obuzimaju ovog proleća najbolje ilustruje pesma koju je, uz gitaru, nedavno podelila sa pratiocima na društvenim mrežama: “Aspetami” – čekaj me.